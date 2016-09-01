عطل فنى يؤخر إقلاع الطائرة المصرية المتجهة إلى جدة أكثر من ساعتين

مراسل «ONA»:

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع رحلة “مصر للطيران” المتجهة إلى جدة لأكثر من ساعتين؛ بسبب عطل فنى بالطائرة.

وأكد مصدر ملاحى بمطار القاهرة، أنه قبل إقلاع رحلة مصر للطيران رقم 667 والمتجهة إلى جدة، فوجئ قائد الطائرة بعطل فنى بالطائرة يمنعه من الإقلاع، فتم إبلاغ فريق الصيانة وإنزال الركاب، لحين إصلاح العطل.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة فى تمام الساعة 8:50 من صباح اليوم، حسب جدول التشغيل المحدد لها، إلا أن العطل الفنى أدى إلى تأخرها لأكثر من ساعتين.