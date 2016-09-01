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ميدو يجيب .. كيف ينجح البدري مع الأهلي

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ميدو يجيب .. كيف ينجح البدري مع الأهلي ميدو يجيب .. كيف ينجح البدري مع الأهلي

أشاد أحمد حسام ميدو بخطوة إدارة النادي الأهلي في الاستعانة مجددًا بحسام البدري مديرًا فنيًا للفريق بعد استقالة مارتن يول.

وقال ميدو عن البدري: "مدرب كبير، وضح خلال توليه مسئولية الأهلي في وقت سابق، أن لديه شخصية متزنة، وعلاقته باللاعبين جيدة".

واستدرك: "إلا أن حسام البدري، أمامه مشاكل فنية، وأخرى أكثر خطورة خارج الملعب، إذا نجح في حلها، سيحقق إنجازات جديدة مع الأهلي".

وواصل ميدو في تصريحات تليفزيوينة: "هناك مشكلة أخرى تواجه أي مدير فني مصري يعمل بالأهلي أو الزمالك، وهي المحيطين برئيس النادي".

وأوضح: "الأزمة أن رؤساء الأهلي والزمالك يسمحون لبعض المحيطين بتنفيذ الأجندات الخاصة بهم، بل والنجاح في تحقيق أهدافهم".

وتابع: "كابتن صالح سليم كان يقول دائمًا أن المدرب الأجنبي هو الأنسب للأهلي والزمالك، ولكن الوضع تغير، والمدرب الأجنبي أصبح يتعرض لمؤامرات ونقد شديد للغاية".

وأتم ميدو: "عودة الأهلي والزمالك للاستعانة بمدربين محليين أمر يسعدني، لأن تطوير الكرة المصرية، يتطلب منح فرص عادلة لهم لتدريب فرق كبيرة".

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فيديو اليوم السابع