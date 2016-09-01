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ميدو يوضح: ميزة لمؤمن سليمان تجعله أفضل من أي مدرب أجنبي

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ميدو يوضح: ميزة لمؤمن سليمان تجعله أفضل من أي مدرب أجنبي ميدو يوضح: ميزة لمؤمن سليمان تجعله أفضل من أي مدرب أجنبي

نادى أحمد حسام ميدو بضرورة استمرار مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك في منصبه، حتى إذا خسر الفريق لقب دوري الأبطال.

وأشاد ميدو بالمدرب الشاب، قائلاً: "مؤمن سليمان أدار الزمالك في كل المباريات باقتدار كبير، وبشكل جيد جدًا، واستمراره مهم للغاية".

وبرر عبر قناة صدى البلد: "مؤمن قادر على التفاهم مع رئيس النادي، لأنه في حالة التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب اسم كبير سيجد صعوبة كبيرة في التواصل مع مرتضى منصور".

وتابع: "أعلم أن اللاعبين تحبه، لذا لا بد من استمرار مؤمن سليمان".

وأشار: "مرتضى منصور لديه فلسفة عكس أي رئيس ناد في العالم، فهو يرى أنه يمكن تحقيق النجاح مع تغيير أكثر من مدرب".

واستطرد: "هذه ظاهرة سلبية جدًا، لأنها تزيح المسئولية عن اللاعبين، بعدما يكون لديهم يقين أنه سيتم التضحية بالمدرب عند تحقيق نتائج سلبية".

واختتم: "الزمالك لديه فريق أقوى من الأهلي فنيًا، وأكثر من بديل جيد في كل المراكز، ولكن الأهلي فاز بالدوري، لأن إدارته كانت أكثر هدوءً في ظل احتدام المنافسة".

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فيديو اليوم السابع