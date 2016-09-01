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ميدو: لن نرى مع كوبر ' كوارث برادلي '

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ميدو: لن نرى مع كوبر ' كوارث برادلي ' ميدو: لن نرى مع كوبر ' كوارث برادلي '

بدد أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك المخاوف بشأن اهتزاز مسيرة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وتحدث ميدو عن المدرب الأرجنتيني، قائلاً: "كوبر فكره دفاعي، وفلسفته تناسب المنتخب في المرحلة الحالية، لأن تصنيف هبط مقارنة بباقي كبار أفريقيا".

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "إذا لعب المنتخب بخطة هجومية أمام نيجيريا، لخسر ذهابًا وإيابًا، ولكنه نجح في إغلاق المساحات بالملعب، واستغلال سرعة محمد صلاح في المرتدات".

وتابع بثقة: "لن نرى مع هيكتور كوبر ما ارتكبه برادلي من كوارث في مباراة غانا التي خسرها المنتخب بالستة، لقد خاض الشوط الثاني بخطة عجيبة، دفع بحسام غالي في الليبرو ووليد سليمان ظهير أيسر، وفتح المساحات، فكانت الخسارة ثقيلة".

وواصل نجم توتنهام السابق: " لا بد من دعم كوبر بشكل جيد، خاصة أن راتبه مناسب جدا لمدرب عمل مع أندية كبيرة مثل فالنسيا وإنتر ميلان، هذا إنجاز، وأراه مكسبًا للكرة المصرية".

واستدرك: "لكن السلبية الوحيدة التي تهدد كوبر، هي كثرة ظهور معاونيه نبيه وناجي وفايز في وسائل الإعلام، واعتقادهم بأنهم يدافعون عنه".

وشدد ميدو في ختام تصريحاته: "لا بد من تعيين متحدث رسمي للمنتخب، أو ترك المهمة لكوبر، أو تنظيم ظهور الجهاز المعاون إعلاميًا على فترات متباعدة".

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