ميدو يرد على السخرية من تعليماته لحفني لمراقبة حسام عاشور

دافع أحمد حسام ميدو عن فكره عندما كان مديرًا فنيًا للزمالك في مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي.

وعن السخرية من مطالبته لأيمن حفني بمراقبة حسام عاشور، رد ميدو: "لا يوجد لاعب في العالم مهما كانت نجوميته، لا يكون مطالبًا بأداء أدوار دفاعية".

وأضاف: "لذا هناك لاعبين لن يكون لهم دور مع المنتخب الفترة القادمة تحت قيادة هيكتور كوبر، لأن فلسفته دفاعية، ولكن دون تحديد أسماء بعينها".

وتابع عبر قناة صدى البلد: "الأهلي ضغط الزمالك كثيرًا في نهائي الكأس بعد تضييق الفارق إلى 2-1، لأن صبري رحيل وأحمد فتحي، لم يجدا من يغلق المساحات أمامهما مبكرًا".

وواصل: "لولا تقدم الزمالك بهدفين في البداية، لنجح الأهلي في الفوز بلقب الكأس".

وأشار إلى أن الزمالك خاض نهائي الكأس بنفس التشكيل والطريقة التي لعب بها مباراة الدور الثاني أمام الأهلي.

وأوضح ميدو في ختام تصريحاته: "الفارق أنني لعبت بدون طارق حامد للإصابة، ودخل مرمانا هدف غريب سجله إيفونا بانطلاقة من منتصف الملعب".