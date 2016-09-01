دينا زهرة تقدم «حديث الساعة» خلفًا لمحمد عبد الرحمن على «CBC إكسترا»

كتبت – إنجي لطفي:

علمت ONA من مصادرها، أن المذيعة دينا زهرة، ستقدم برنامجًا باسم “حديث الساعة” على شاشة “CBC إكسترا”، خلفًا للإعلامي محمد عبد الرحمن، والذي أعلن مؤخرًا – عبر صفحته الرسمية على تويتر – تقديم استقالته من القناة.

وكان الإعلامي محمد عبد الرحمن، مقدم برنامج حديث الساعة المُذاع على شاشة CBC إكسترا، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي – تقدمه بالاستقالة قبل أيام، موضحًا أنه يحمل لها كل امتنان وتقدير.

فيما أعلن انضمامه لفريق مجتهد في “DMC”، ساعيًا إلى تأسيس تجربة مهنية يستحقها المشاهد المصري.