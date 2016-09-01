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رويترز: إيران حصلت على إعفاءات «سرية» بعد الاتفاق النووي

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رويترز: إيران حصلت على إعفاءات «سرية» بعد الاتفاق النووي رويترز: إيران حصلت على إعفاءات «سرية» بعد الاتفاق النووي

ارشيفية

كشفت وكالة “رويترز” عن تقرير يبين أن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض اتفقوا “سرًا” على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم العام الماضي، وذلك بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

وصرح ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي بواشنطن، ومفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة وشارك في إعداد التقرير، أن المعهد سينشر التقرير اليوم الخميس.

ويستند التقرير إلى معلومات من عدة مسؤولين في حكومات شاركت في المفاوضات لكن أولبرايت رفض الكشف عن هوياتهم.

وقال أولبرايت “الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر ويبدو أنها تحابي إيران”.

ويقول التقرير إن من بين الإعفاءات اثنان يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب، التي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية.

وأضاف التقرير أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التي تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه، وتتألف اللجنة من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب إيران.

ونقل التقرير عن مسؤول “مطلع” أنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية، ستخفق في الالتزام بموعد 17 يناير وهو الموعد النهائي للبدء في رفع العقوبات.

ولم يرد دبلوماسيون من الأمم المتحدة والدول الأخرى التي شاركت في التفاوض مع إيران على طلبات من “رويترز” للتعليق على التقرير.

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