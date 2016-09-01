بالصور.. محافظ سوهاج يشهد إجراء قرعة تسليم العربات الذكية‎

مراسل «ONA»:

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فعاليات حفل إجراء قرعة تسليم العربات الذكية والذى اقيم بالمسرح الروماني بسوهاج، حيث أجريت القرعة العلنية لأختيار 14 شاب من المتقدمين، للحصول على العربة والذي بلغ عددهم 55 شاب، من أبناء المحافظة.

قدمت فرقة الموسيقى العربية وفرقة سوهاج للفنون الشعبية، خلال الحفل عدد من العروض الفنية والإستعراضية، تلتها مراسم إجراء القرعة العلنية واختيار الفائزين، ثم قام المحافظ بتسليم العربات للفائزين.

وأوضح المحافظ أن هذه العربات مجهزة بكافة الأمكانيات، و تعد صديقة للبيئة حيث تعمل بالطاقة الشمسية، ولا ينتج عنها أي مخلفات، وهى طريقة جديدة ومبتكرة لأيجاد فرص عمل حقيقية وبصورة لائقة للشباب والارتقاء بالذوق العام، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمحافظة.

وأشار عبد المنعم، أن الفترة الأخيرة قد شهدت عدد من البرامج، التي تهدف إلي توفير فرص عمل للشباب بسوهاج، وذلك من خلال برنامج مشروعك، والذي ساهم في توفير 6500 فرصة عمل للشباب و تسليم 63 تاكسى للشباب، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر،بالأضافة إلي أن المشروعات التى يتم توفيرها بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية.

> وقال أن هذه المبادرة تعد نموذج للمشاركة مع المجتمع المدني، حيث قامت أحد الجمعيات الأهلية بسوهاج، بتمويل هذه الدفعة من العربات، على أن تتولى المحافظة إنهاء الأجراءات الإدارية لها.

حضر الحفل إيضا اللواء مصطفى مقبل، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين، وأهالى مدينة سوهاج .

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