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«صحة الإسكندرية»: الكشف على 5919 حاجًا حتى الآن

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«صحة الإسكندرية»: الكشف على 5919 حاجًا حتى الآن «صحة الإسكندرية»: الكشف على 5919 حاجًا حتى الآن

الدكتور مجدي حجازي – وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

مراسل «ONA»:

قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة الحجر الصحي بالمحافظة تقوم حاليًا بالكشف على الحجاج المغادرين وتطعيمهم ثم الكشف عليهم عند عودتهم للتأكد من عدم وجود أعراض مرضية.

وأوضح «حجازي»، في تصريح له، الخميس، أنه تم حتى اليوم الكشف على 5919 حاجًا سافروا على متن 29 طائرة من بينهم 4032 من حجاج القرعة و1887 من حجاج السياحة والجمعيات، حيث تم الكشف على الحجاج والتأكد من تلقيهم التطعيم ضد مرضى الالتهاب السحائي والأنفلونزا الموسمية من خلال بطاقات التطعيم وتوزيع أدوية الطوارئ وماسكات لاستخدامها وقت أداء الشعائر لتجنب العدوى أثناء الزحام، فضلاً عن توزيع دليل إرشادى ومعلومات عن الوقاية من فيروس (كورونا) والتأكيد على أهمية النظافة والتغذية السليمة وخاصة لكبار السن.

وأضاف أنه يتم الحصول على بيان بموعد عودة كل حاج ويتم إبلاغ مديرية الشؤون الصحية في المحافظة التابع لها مقر إقامة الحاج كى تأخذ المديريات استعدادها من الآن لمتابعته صحيًا بعد عودته من الحج عن طريق مكاتب الصحة ولمدة 3 أسابيع تحسبًا لظهور أي أعراض مرضية.

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