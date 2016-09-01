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المنتخب الوطني يغادر إلى جنوب أفريقيا مساء اليوم

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المنتخب الوطني يغادر إلى جنوب أفريقيا مساء اليوم المنتخب الوطني يغادر إلى جنوب أفريقيا مساء اليوم

هيكتور-كوبر-مدرب-منتخب-

تغادر بعثة الأول إلى جنوب أفريقيا، مساء اليوم الخميس، استعدادًا للمباراة الودية الثانيه بين المنتخب الوطنى ومنتخب جنوب إفريقيا يوم الـ6 من سبتمبر الحالى فى إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وقرر هيكتور كوبر المدير الفنى الأرجنتينى عدم استبعاد اى ﻻعب قبل السفر وفضل اصطحاب جميع اﻻعبين وهم 26 ﻻعبًا :«عصام الحضري وأحمد فتحي وأحمد المحمدي ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي وأحمد دويدار وإبراهيم صلاح، ومحمد النني ومحمد صلاح وعمر جابر وأحمد الشناوي واسلام جمال، وطارق حامد وأحمد حسن كوكا وعمرو جمال وباسم مرسي ومحمود حسن تريزيجيه، وعلي جبر وعلي لطفي وأيمن أشرف ورمضان صبحي ومصطفى فتحي، وحمادة طلبة وحسام باولو، وسام مرسى».

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