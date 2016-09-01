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غارات جوية مكثفة على مناطق المعارضة في غرب سوريا

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غارات جوية مكثفة على مناطق المعارضة في غرب سوريا غارات جوية مكثفة على مناطق المعارضة في غرب سوريا

ارشيفية

استهدفت غارات جوية مكثفة مناطق في محافظة حماة السورية، اليوم الخميس، التي انتزع مقاتلو المعارضة السيطرة عليها من القوات الحكومية في الأيام القليلة الماضية، مع شن دمشق لهجوم مضاد في منطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للرئيس بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس،  إن 17 شخصًا على الأقل قتلوا في الغارات الجوية خلال الليل، كما قال التلفزيون السوري الرسمي إن سلاح الجو شن “طلعات مكثفة” على من وصفهم “بالإرهابيين” في المنطقة.

وأضاف “سلاح الجو يقضي على أعداد كبيرة من الإرهابيين ويدمر لهم عشرات الآليات”.

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