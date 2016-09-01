برنامج جديد من تقديم ثلاثي «The Comedy» على «الحياة»

كتبت - إنجي لطفي:

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة الحياة – عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – تقديم ثلاثي نجم الكوميديا مينا نادر، تركي، وميزو، برنامجًا على القناة.

وتستطلع الصفحة أراء متابعيها حول وضع مقترحات لاختيار اسم البرنامج.

كما أعلنت، أن الفائز بمسابقة اختيار أفضل اسم سوف يحضر تصوير أول حلقة، وسيتم تصويره مع نجوم الكوميديا.

يذكر أن حصل مينا نادر، محمود تركي، وميزو، على أعلى المراكز خلال حلقات التصفيات من برنامج ” THE COMEDY “، وتتكون لجنة التحكيم من الفنان محمد هنيدي، الفنان حسن حسني، والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والبرنامج من تقديم الإعلامية اللبنانية كارلا حداد.