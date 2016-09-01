أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

برنامج جديد من تقديم ثلاثي «The Comedy» على «الحياة»

Google+ Print
برنامج جديد من تقديم ثلاثي «The Comedy» على «الحياة» برنامج جديد من تقديم ثلاثي «The Comedy» على «الحياة»

بوستر البرنامج

كتبت  - إنجي لطفي:

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة الحياة – عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – تقديم ثلاثي نجم الكوميديا مينا نادر، تركي، وميزو، برنامجًا على القناة.

وتستطلع الصفحة أراء متابعيها حول وضع مقترحات لاختيار اسم البرنامج.

كما أعلنت، أن الفائز بمسابقة اختيار أفضل اسم سوف يحضر تصوير أول حلقة، وسيتم تصويره مع نجوم الكوميديا.

يذكر أن حصل مينا نادر، محمود تركي، وميزو، على أعلى المراكز خلال حلقات التصفيات من برنامج ” THE COMEDY “، وتتكون لجنة التحكيم من الفنان محمد هنيدي، الفنان حسن حسني، والفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والبرنامج من تقديم الإعلامية اللبنانية كارلا حداد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا