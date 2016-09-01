تأجيل استئناف خصم «فاطمة ناعوت»’ على حبسه في إهانة القضاء لـ13 أكتوبر

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جنوب القاهرة بزينهم، الخميس، تأجيل الاستئناف المقدم من المحامى محمد عفيفي خصم فاطمة ناعوت ومقيم دعوى اذدراء الأديان ضدها علي حكم حبسه ٦ اشهر بتهمة اهانه القضاء الي جلسه ١٣ أكتوبر لتقديم المستندات

كانت محكمة جنح السيدة زينب ، قد قضت منذ وقت سابق بحبس المحامي محمد عفيفي، والمتهم بإهانة السلطة القضائية، والذي أقام دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت ٦ اشهر عن تهمة اهانه القضاء وغرامة ١٠ الاف جنية ، كما قضت بتغريمه ٢٠ الف جنيه عن تهمة السب والقذف وكفالة ١٠٠ الف جنيه

وكانت نيابة السيدة زينب أمرت إخلاء سبيل المحامى محمد عفيفى مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بضمان وظيفته فى يوليو 2015، وذلك على ذمة اتهامه بإهانة دائرة جنح السيدة برئاسة المستشار خالد جمال الدين أثناء نظر جلسة دعواه المقامة ضد الكاتبة داخل غرفة المداولة بالمحكمة .

بدأت احداث الواقعة اثناء مرافعه المحامى عفيفي نقيم دعوى ازدراء الأديان ضد ناعوت بإحدى جلسات وتحدث بشكل غير لائق وواجهه رئيس الجلسة ببعض من المنشورات التى نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واتهمه بإهانته القضاة ووزير العدل ومن ثم تحفظ عليه بداخل الجلسة تمهيداً لإحالته لمحاكمة عاجلة