أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحرير 89 محضر وإزالة 61 حالة تعد بمركز ملوى بالمنيا

Google+ Print
تحرير 89 محضر وإزالة 61 حالة تعد بمركز ملوى بالمنيا تحرير 89 محضر وإزالة 61 حالة تعد بمركز ملوى بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا من تحرير89 محضر مخالف ضد أصحاب المحلات والمخابز البلدية وأصحاب المحلات العامة، خلال إحدى الحملات التموينية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق ومباحث ، وذلك في إطار الحفاظ على حرم الطريق وضبط الأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية قامت اليوم بحملة مكبرة أسفرت عن تحرير89 محضر مخالف ضد أصحاب المحلات والمخابز البلدية وأصحاب المحلات العامة، وإزالة وتنفيذ عدد 61 حالات تعدى وقرار إزالة، بالإضافة إلي رفع 1252 طن من القمامة، و1200 طن من مخلفات المباني.

كما تم رفع 79 طن قمامة ومخلفات بحي شرق، و92 طن بقرية منشأة المغالقة، ضمن استكمال مبادرة حلوة يا بلدى.

وأضاف إن هذه الحملات تأتى في إطار رفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية والقضاء نهائياً على كل صور التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتاً إلى أن رفع الإشغالات وإزالة التعديات يتم بالتوازي مع حملات النظافة للوصول للمظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات