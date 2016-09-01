تحرير 89 محضر وإزالة 61 حالة تعد بمركز ملوى بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا من تحرير89 محضر مخالف ضد أصحاب المحلات والمخابز البلدية وأصحاب المحلات العامة، خلال إحدى الحملات التموينية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق ومباحث التموين، وذلك في إطار الحفاظ على حرم الطريق وضبط الأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية قامت اليوم بحملة مكبرة أسفرت عن تحرير89 محضر مخالف ضد أصحاب المحلات والمخابز البلدية وأصحاب المحلات العامة، وإزالة وتنفيذ عدد 61 حالات تعدى وقرار إزالة، بالإضافة إلي رفع 1252 طن من القمامة، و1200 طن من مخلفات المباني.

كما تم رفع 79 طن قمامة ومخلفات بحي شرق، و92 طن بقرية منشأة المغالقة، ضمن استكمال مبادرة حلوة يا بلدى.

وأضاف إن هذه الحملات تأتى في إطار رفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية والقضاء نهائياً على كل صور التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتاً إلى أن رفع الإشغالات وإزالة التعديات يتم بالتوازي مع حملات النظافة للوصول للمظهر الحضاري اللائق بالمحافظة.