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إزالة 8 حالات تعد بمركز مطاى بالمنيا

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إزالة 8 حالات تعد بمركز مطاى بالمنيا إزالة 8 حالات تعد بمركز مطاى بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالمنيا من رفع وإزالة عدد 8 حالات تعد ائتمان زراعي بمساحة 4 قيراط على الاراضى الزراعية خلال إحدى حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع الإدارة الزراعية والجهات الأمنية، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة .

أكد اللواء طارق نصر محافظ المنيا ، على استمرار القيام بهذه الحملات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين .


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