«استوديو النواب» يناقش آخر قوانين البرلمان

يناقش برنامج استوديو النواب، المُذاع على قناة TEN، في حلقة اليوم الخميس، أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان خلال هذا الأسبوع، وعلى رأسها قانون القيمة المضافة وبناء الكنائس.

ويستضيف البرنامج النائب محمد الغول، وعاطف مخاليف، للحديث عن القوانين التي أقرها المجلس، والتي أثارت جدل في أوساط الشارع المصري خلال الفترة الماضية.

كما يناقش – في الفقرة الخدمية – مشكلات دائرة الزقازيق في محافظة الشرقية.

يُذاع “استوديو الواب” كل خميس من 8 إلى 11 مساءً على شاشة قناة ten، من تقديم المذيعة سمر نجيدة، ويتشكل مجلس تحريره من إبراهيم عرفات، وائل الغول، وإسحاق عيسى.