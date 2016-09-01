رسميا - إيفرتون يستعير فالنسيا من وست هام

(إفي): أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المهاجم الإكوادوري الدولي إينر فالنسيا قادما من صفوف وست هام يونايتد على سبيل الإعارة، وذلك قبل دقائق من غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتلك "التوفيز" الحق في شراء اللاعب نهائيا خلال فترة الإعارة مقابل دفع 14.5 مليون جنيه إسترليني.

ورأى فالنسيا (26 عاما) أن التعاقدات التي أبرمها النادي اللندني ستقلل من فرصه من المشاركة كأساسي ولهذا فضل الانتقال لصفوف إيفرتون تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.

وانضم فالنسيا إلى وست هام قادما من باتشوكا المكسيكي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني منذ أربعة مواسم وخاض معه 64 مباراة أحرز خلالها 10 أهداف.

وتعاقد نادي وست هام خلال الفترة الحالية مع كل من جوناثان كاليري (ديبورتيفو مالدونادو على سبيل الإعارة)، وأشلي فليتشر (مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة)، وسيمويني زازا (يوفنتوس على سبيل الإعارة).