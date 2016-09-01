حصاد السوق الصيفية - تعرف على جميع انتقالات كبار الدوري الإنجليزي

انتهت سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2016-2017، وبعد انتهاءها يقف المشجع حائرا أمام لاعبين يكتشف أنهم انتقلوا فجأة لفريق ما دون أن يدري.

لكن لا تقلق FilGoal.com سيوفر عليك هذا العناء إذ قام بجمع جميع انتقالات الأندية الكبرى والجماهيرية بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا سواء منها أو إليها.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

المنضمون

ضم مانشستر يونايتد في بداية السوق الصيفية زلاتان إبراهيموفيتش مجانا.

إريك بايي من فياريال بمبلغ 32.3 مليون جنيه إسترليني.

هنريك ميخيتاريان من بروسيا دورتموند بمبلغ 35.7 مليون جنيه إسترليني.

بول بوجبا بمبلغ 89.25 مليون جنيه إسترليني.

ليكون مجموع ما صرفه في السوق الصيفية لهذا الموسم 157.25 مليون جنيه إسترليني مقابل ثلاثة صفقات.

الراحلون

يونايتد باع هذا الصيف لاعبين فقط بمبلغ 5.48 مليون جنيه إسترليني و3 لاعبين خرجوا مجانا والبقية إعارة.

باتريك ماكنير إلى سندرلاند بـ4.46 مليون جنيه إسترليني.

ويل كين إلى هال سيتي بمبلغ 1.02 مليون جنيه إسترليني.

فيكتور فالديز إلى ميدلزبره مجانا.

نيك باول إلى ويجان مجانا.

تايلر بلاكيت إلى ريدينج مجانا.

جوييرمو فاريلا إعارة إلى آينتراخت فرانكفورت.

عدنان يانوزاي إعارة إلى سندرلاند.

كاميرون بروثويك جاكسون إعارة إلى ولفرهامبتون.

جيمس ويلسون إعارة إلى ديربي كاونتي.

أندرياس بيريرا إعارة إلى غرناطة.

مانشستر سيتي

المنضمون

ضم سيتي خلال السوق الصيفية 11 لاعبا وصرف مبلغ 181.05 مليون جنيه إسترليني.

جون ستونز من إيفرتون بمبلغ 47.26 مليون جنيه إسترليني.

ليروي ساني من شالكة بمبلغ 42.5 مليون جنيه إسترليني.

جابريل خيسوس من بالميراس بمبلغ 27.2 مليون جنيه إسترليني.

إلكاي جوندوجان من بروسيا دورتموند بمبلغ 22.95 مليون جنيه إسترليني.

كلاوديو برافو من برشلونة بمبلغ 15.30 مليون جنيه إسترليني.

مانويل نوليتو من سيلتا فيجو بمبلغ 15.3 مليون جنيه إسترليني.

مارلوس مورينو من أتليتكو ناسيونال بمبلغ 4.68 ملايين جنيه إسترليني.

جيرونيمو رولي من مالدونادو بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني.

أوليكساندر زينشينكو من أوفا بمبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني.

بابلو ماري من جيمانستيك بمبلغ 170 ألف جنيه إسترليني.

آرون موي من ميلبورن سيتي مجانا.

الراحلون

سيتي باع 3 لاعبين وأعار لاعبا مقابل 18.57 مليون جنيه إسترليني، والبقية خرجوا في إعارات مجانا.

باع إدين دجيكو إلى روما بمبلغ 9.35 مليون جنيه إسترليني.

جيرونيمو رولي إلى ريال سوسيداد بمبلغ 5.95 مليون جنيه إسترليني.

فلوريان ليجيوني إلى إيبار بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

مارتن ديميكيليس إلى إسبانيول مجانا.

ويلفريد بوني إعارة إلى ستوك سيتي مقابل 2 مليون جنيه إسترليني.

جو هارت إعارة إلى تورينو.

إيلاكيم مانجالا إعارة إلى فالنسيا.

إنيس أونال إعارة إلى تيفنتي.

برونو زوكوليني إعارة لرايو فاليكانو

سمير نصري إعارة لإشبيلية.

لوك بارتان إعارة لميلبورن سيتي.

روبن سوبرينو إعارة لديبورتيفو ألافيش.

مارلوس مورينو إعارة لديبورتيفو لاكرونا.

أوليكساندر زينشينكو إعارة لبي إس في أيندهوفن.

جاسون ديناير إعارة لسندرلاند.

آرون موي إعارة لهادرسفيلد تاون.

بابلو ماري إعارة ليجرونا.

ريتشارد رايت.. اعتزال.

أرسنال

المنضمون

صرف أرسنال خلال سوق الانتقالات الحالية مبلغ 96.05 مليون جنيه إسترليني.

ضم جرانيت جاكا أغلى لاعب له هذا الصيف من بروسيا مونشنجلادباخ بمبلغ 38.25 ملايين جنيه إسترليني.

شكودران موستافي من فالنسيا بمبلغ 34.85 ملايين جنيه إسترليني.

لوكاس بيريز من ديبورتيفو لاكرونا بمبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.

تاكوما أسانو من سانفريس هيروشيما بمبلغ 3.4 مليون جنيه إسترليني.

روب هولدينج من بولتون بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

الراحلون

باع أرسنال 3 لاعبين وأعار لاعبا وتحصل على مقابل بمجموع 11.26 مليون جنيه إسترليني.

رحل سيرجي جنابري إلى فيردر بريمن بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.

ويلنتون سيلفا انتقل إلى فلومينيسي بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

إسحاق هايدن انتقل لنيوكاسل يونايتد بمبلغ 2.47 مليون جنيه إسترليني.

جاك ويلشير إعارة لبورنموث مقابل 2 مليون جنيه إسترليني.

كالوم تشامبرز إعارة لميدلزبره.

تاكوما أسانو إعارة لشتوتجارت.

جويل كامبل إعارة لسبورتنج لشبونة.

ماثيو فلاميني .. انتهاء عقد.

توماس روزيسكي .. انتهاء عقد.

ميكيل أرتيتيا.. اعتزال.

ليفربول

المنضمون

مثل مانشستر يونايتد ليفربول أنهى سوقه الصيفية مبكرا، وصرف مبلغ 67.92 مليون جنيه إسترليني لضم 6 لاعبين.

ساديو ماني من ساوثامبتون بمبلغ 35.02 مليون جنيه إسترليني.

جورجينيو فانيالدوم من نيوكاسل يونايتد بمبلغ 23.38 مليون جنيه إسترليني.

لوريس كاريوس من ماينز بمبلغ 5.27 مليون جنيه إسترليني.

راجنار كلافان من أوجسبورج بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.

أليكساندر مانينجر مجانا.

جويل ماتيب مجانا.

الراحلون

باع الحمر 9 لاعبين 3 منهم مجانا، بمجموع 67.41 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان بنتيكي إلى كريستال بالاس بمبلغ 26.52 مليون جنيه إسترليني.

جوردان آيبي إلى بورنموث بمبلغ 15.30 مليون جنيه إسترليني.

جو ألين إلى ستوك ستيي بمبلغ 13.18 مليون جنيه إسترليني.

مارتن سكرتل إلى فينربهاتشة بمبلغ 5.10 مليون جنيه إسترليني.

لويس ألبرتو إلى لاتسيو بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.

براد سميث إلى بورنموث بمبلغ 3.06 مليون جنيه إسترليني.

خواو تيكيتشيرا إلى بورتو مجانا.

الحبيب كولو توريه إلى سيلتك مجانا.

ماريو بالوتيللي إلى نيس مجانا.

داني وارد إعارة إلى هادرسفيلد تاون.

أدام بوجدان إعارة إلى ويجان.

جون فلانجان إعارة إلى بيرنلي.

أندري ويسدوم إعارة إلى ريد بول سالزبرج.

لازار ماركوفيتش إعارة إلى سبورتنج لشبونة.

صامد يسيل .. انتهاء عقده.

ليستر سيتي

المنضمون

حامل اللقب كان نشطا في سوق الانتقالات وضم 6 لاعبين بمبلغ 63.33 مليون جنيه إسترليني.

إسلام سليماني من سبورتنج لشبونة بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني.

أحمد موسى من سيسكا موسكو بمبلغ 16.58 مليون جنيه إسترليني.

نامبليس ميندي من نيس بمبلغ 13.18 مليون جنيه إسترليني.

باتوش كابوستكا من كراكوفيا كراكوف بمبلغ 5.1 مليون جنيه إسترليني.

رون روبرت زيلير من هانوفر بمبلغ 2.98 مليون جنيه إسترليني.

لويس هيرنانديز مجانا.

الراحلون

رحل عن ليستر سيتي 9 لاعبين 5 منهم مجانا، بمجموع 41.86 مليون جنيه إسترليني.

نجولو كانتي إلى تشيلسي بمبلغ 39.43 مليون جنيه إسترليني.

أندري كراماريتش إلى هوفنهايم بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني.

ريتشي دي لايت إلى أستون فيلا بمبلغ 1.96 مليون جنيه إسترليني.

ليام مور إلى ريدينج بمبلغ 978 ألف جنيه إسترليني.

جوني ماديسون إلى يوفيل تاون مجانا.

جاكوب بليث إلى موثرويل مجانا.

دين هاموند إلى شيفيلد يونايتد مجانا.

بول كونشيسكي إلى جيلنجام مجانا.

ريان واتسون إلى بارنيت مجانا.

جوخان إنلر إلى بيشكتاش (أجر غير معلن).

توم لورانس إعارة إلى إبسويتش تاون.

مارك شوارزر.. انتهاء عقد.

توتنام

المضمون

نشطت ديوك لندن في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، وخلال السوق الصيفية صرفوا 70.13 مليون جنيه إسترليني لضم 5 لاعبين.

موسى سيسوكو من نيوكاسل يونايتد بمبلغ 29.75 مليون جنيه إسترليني.

فينسينت يانسن من ألكمار بمبلغ 18.79 مليون جنيه إسترليني.

فيكتور وانياما من ساوثامبتون بمبلغ 12.24 مليون جنيه إسترليني.

جيورجيس كيفن نكودو من مارسيليا بمبلغ 9.35 مليون جنيه إسترليني.

باو لوبيز إعارة من إسبانيول.

الراحلون

رحل عن توتنام 4 لاعبين بيع نهائي و3 على سبيل الإعارة منهم اثنين تقاضى أجر إعارتهم بمجموع 35.79 مليون جنيه إسترليني.

ناصر الشاذلي إلى وست بروميتش ألبيون بمبلغ 12.92 مليون جنيه إسترليني.

ريان ماسون إلى هال سيتي بمبلغ 7.99 مليون جنيه إسترليني.

أليكس بريتشارد إلى نورويتش تاون بمبلغ 7.99 مليون جنيه إسترليني.

دي أندري يدلين إلى نيوكاسل يونايتد بمبلغ 5.02 مليون جنيه إسترليني.

فيدريكو فازيو إعارة إلى روما بمبلغ 1.02 مليون جنيه إسترليني.

نبيل بن طالب إعارة إلى شالكة بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

كلينتون موا نجي إعارة إلى مارسيليا.

تشيلسي

المنضمون

صفقات تشيلسي أبرزها كانت مفاجأة ديفيد لويز في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، وصرف هذا الموسم 120.11 مليون جنيه إسترليني لضم 5 لاعبين.

ميتشي باتشوايي من مارسيليا بمبلغ 33.15 مليون جنيه إسترليني.

ديفيد لويز من باريس سان جيرمان بمبلغ 32.73 مليون جنيه إسترليني.

نجولو كانتي من ليستر سيتي بمبلغ 30.43 مليون جنيه إسترليني.

ماركوس ألونسو من فيورنتينا بمبلغ 19.55 مليون جنيه إسترليني.

إدواردو حارس دينامو زاغرب بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.

الراحلون

رحل عن الزرق 4 لاعبين نهائيا و5 إعارات تقاضى أجورهم جميعا بمجموع 34.85 مليون جنيه إسترليني.

أغلى صفقة بيع قام بها تشيلسي هذا الصيف كان محمد صلاح إلى روما بمبلغ 12.75 مليون جنيه إسترليني.

بابي دجيالوبودجي إلى سندرلاند بمبلغ 8.08 مليون جنيه إسترليني.

خوان كوادرادو إعارة إلى يوفنتوس بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.

ستيب بيريتشا إلى أودينيزي بمبلغ 3.40 مليون جنيه إسترليني.

ماركو مارين إلى أولمبياكوس بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

بريتراند تراوري إعارة إلى أياكس بمبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني.

ماريو باساليتش إعارة إلى ميلان بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

لويك ريمي إعارة إلى كريستال بالاس بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

عبد الرحمن بابا إعارة إلى شالكة بمبلغ 425 ألف جنيه إسترليني.

باتريك بامفورد إعارة إلى برنلي.

ناثان أكي إعارة إلى بورنموث.

كينيث أوميرو إعارة إلى ألانياسبور.

فيكتورين أنجبان إعارة إلى غرناطة.

مايكل هيكتور إعارة إلى آينتراخت فرانكفورت.

كينيدي إعارة إلى واتفورد.

توماس كالاس إعارة إلى فولام.

إسلام فيروز إعارة إلى موسكرون.

كريستيان أتسو إعارة إلى نيوكاسل.

دانيلو بانتيتش إعارة إلى إكسيلسور.

جيريمي بوجا إعارة إلى غرناطة.

كريتسان كويفاس إعارة إلى ساينت ترويدين.

ماتي ديلاتش إعارة إلى موسكرون.

لوكاس بيازون إعارة إلى فولام.

جمال بلاكمان إعارة إلى وايكومب.

ماركو أميليا .. انتهاء عقد.

فالكاو.. انتهاء إعارة.

أليكساندر باتو.. انتهاء إعارة.