رسميا - رافا يدعم قائمة بنفيكا قبل دقائق من نهاية الميركاتو

تعاقد نادي بنفيكا مع رافا دا سيلفا الجناح البرتغالي قادما من سبورتنج براجا لخمسة مواسم مقبلة، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات.

وأعلن النادي البرتغالي اليوم عن تعاقده مع رافا قبل دقائق من إغلاق سوق الانتقالات وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن دون ذكر قيمة الصفقة.

وتتحدث الصحافة البرتغالية عن أن قيمة انتقال رافا لصفوف (النسور) قد تصل إلى 17 مليون يورو، وأنها تتضمن أيضا إعارة الأرجنتيني أوسكار بنيتيز لبراجا.

وكان بنفيكا يسعى للتعاقد مع رافا صاحب الـ 23 عاما منذ أشهر، ولكن المفاوضات تعقدت لخلافات في قيمة العمولة الخاصة بوكيل أعمال اللاعب.

وانضم لبراجا عام 2013 وأصبح واحدا من اللاعبين الأساسيين في الفريق، لينجح في الانضمام بعدها للمنتخب الأول.

ويعد رافا أحد المواهب الشابة الصاعدة في أوروبا، والذي كان محل اهتمام من عديد من الأندية الكبرى حول العالم، وعلى رأسهم ليفربول ومانشستر يونايتد بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان رافا واحدا من عناصر المنتخب الذين توجوا أبطالا لأمم أوروبا في فرنسا الشهر الماضي، رغم أنه لم يلعب سوى مباراة واحدة.