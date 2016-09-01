حصاد السوق الصيفية - تعرف على جميع انتقالات كبار الدوري الإسباني

انتهت سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2016-2017، وبعد انتهاءها يقف المشجع حائرا أمام لاعبين يكتشف أنهم انتقلوا فجأة لفريق ما دون أن يدري.

لكن لا تقلق FilGoal.com سيوفر عليك هذا العناء إذ قام بجمع جميع انتقالات الأندية الكبرى والجماهيرية بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا سواء منها أو إليها.

الدوري الإسباني

ريال مدريد

لم يضم ريال مدريد سوى صفقة وحيدة فقط خلال الصيفة الجاري وصرف 25.5 مليون جنيه إسترليني.

انضم للملكي ألفارو موراتا قادما من يوفنتوس بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني.

وصعد ريال مدريد من كاستيا 3 لاعبين هم: ماركوس يورنتي – بورخا مايورال – ماريانو دياز.

واستعاد لاعبيه المعارين وهم: ألفارو ميدران – خيسوس فاليو – فابيو كوينتراو – دييجو يورنتي – ماركو أسينسيو – دينس تشيرشيف – بورجوي – عمر ماسكريل – لوكاس سيلفا.

الراحلون

رحل عن الملكي 5 لاعبين نهائيا و5 إعارات منهم إعارة وحيدة تقاضى عليها أجر بمجموع 31.88 مليون جنيه إسترليني.

خيسي انتقل إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 21.25 مليون جنيه إسترليني.

دينس تشيرشيف إلى فياريال بمبلغ 5.95 مليون جنيه إسترليني.

ألفارو ميدران إلى فالنسيا بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

عمر ماسكاريل إلى آينتراخت فرانكفورت بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

بورخا مايورال إعارة إلى فولفسبورج بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

خيسوس فاليو إعارة إلى آينتراخت فرانكفورت.

بورجوي إعارة إلى سبورتينج خيخون.

دييجو يورنتي إعارة إلى مالاجا.

ماركوس يورنتي إعارة إلى ديبورتيفو ألافيش.

برشلونة

المنضمون

كان من أنشط الأندية في سوق الانتقالات وصرف 104.34 مليون جنيه إسترليني لضم 6 لاعبين.

أندري جوميز من فالنسيا بمبلغ 29.75 مليون جنيه إسترليني.

باكو ألكاسير من فالنسيا بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني.

صامويل أومتيتي من أولمبيك ليون بمبلغ 21.25 مليون جنيه إسترليني.

لوكاس دينيي من باريس سان جيرمان بمبلغ 14.03 مليون جنيه إسترليني.

ياسبر سيليسين من أياكس بمبلغ 11.05 مليون جنيه إسترليني.

دينيس سواريز من فياريال بمبلغ 2.76 مليون جنيه إسترليني.

واستعاد برشلونة عددا من معاريه وهم: ألين هاليلوفيتش – مارتن مونتويا – كريستيان تيو – أليكساندر سونج

كما صعد سيرجي سامبر من فريق برشلونة ب.

الراحلون

رحل عن البلوجرانا 8 لاعبين نهائيا، تقاضى أمولا عن 4 منهم، بالإضافة لإعارة مدفوعة للاعب وحيد.

كلاوديو برافو إلى مانشستر سيتي بمبلغ 15.3 مليون جنيه إسترليني.

مارك بارترا إلى بروسيا دورتموند بمبلغ 6.8 مليون جنيه إسترليني.

ألين هاليلوفيتش إلى هامبورج بمبلغ 4.25 مليون جنيه إسترليني.

أدريانو إلى بيشكتاش بمبلغ 510 ألف جنيه إسترليني.

داني ألفيش إلى يوفنتوس مجانا.

مارتن مونتويا إلى فالنسيا مجانا.

ساندرو راميريز إلى مالاجا مجانا.

أليكساندر سونج إلى روبن كازان مجانا.

كريستيان تيو إلى فيورنتينا إعارة إلى فيورنتينا بمبلغ 425 ألف جنيه إسترليني.

دوجلاس إعارة إلى سبورتنج خيخون.

توماس فيرمايلين إعارة إلى روما.

سيرجي سامبر إعارة إلى غرناطة.

منير الحدادي إعارة إلى فالنسيا.

أتليتكو مدريد

المنضمون

أتليتكو كان نشيطا بدوره في سوق الانتقالات الصيفية وضم 6 لاعبين بمجموع 68.85 مليون جنيه إسترليني.

كيفن جاميرو من إشبيلية بمبلغ 27.2 مليون جنيه إسترليني.

نيكو جايتان من بنفيكا بمبلغ 21.25 مليون جنيه إسترليني.

سيم فرساليكو من ساسولو بمبلغ 13.6 مليون جنيه إسترليني.

ديوجو يوتا من باشوس فيريرا بمبلغ 6.12 مليون جنيه إسترليني.

أكسيل ويرنير من رافايلا بمبلغ 860 ألف جنيه إسترليني.

فيرناندو توريس مجانا من ميلان.

كما صعد الظيهر الأيسر الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز من أتليتكو ب.

الراحلون

بورخا باستون إلى سوانزي سيتي بمبلغ 15.30 مليون جنيه إسترليني.

ليو بابتيستاو إلى إسبانيول بمبلغ 2.98 مليون جنيه إسترليني.

جوشوا جويلافوجوي إلى فولفسبورج بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

سيليفو إلى ولفرهامبتون مجانا.

خيسوس خاميز إلى نيوكاسل يونايتد مجانا.

لوسيانو فييتو إعارة إلى إشبيلية بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

أكسيل ويرنر إعارة إلى بوكا جونيورز.

بيرنارد مينساه إعارة إلى فيتوريا جيماريتش.

أوليفر توريس إعارة إلى بورتو.

ثيو هيرنانديز إعارة إلى ديبورتيفو ألافيش.

سانتوس بوري إعارة إلى فياريال.

خافيير مانكوييو إعارة إلى سندرلاند.

أندري موريرا إعارة إلى بيلينينسيس.

إيميليانو فيلازكويز إعارة إلى براجا.

ديوجو يوتا إعارة إلى بورتو.

وحصد أتليتكو مبلغ 25.08 مليون جنيه إسترليني مقابل من غادروا صفوفه خلال الصيف الجاري.

إشبيلية

المنضمون

صرف الفريق الأندلسي في سوق الانتقالات الصيفية 52.02 مليون جنيه إسترليني لانتداب 9 لاعبين واستعارة لاعبين مجانا.

فرانكو فازكيز من باليرمو بمبلغ 12.75 مليون جنيه إسترليني.

خواكين كوريا من سامبدوريا بمبلغ 11.05 مليون جنيه إسترليني.

باولو هنريكي جانزو من ساو باولو بمبلغ 8.08 مليون جنيه إسترليني.

وسام بن يدر من تولوز بمبلغ 7.65 مليون جنيه إسترليني.

هيروشي كيوتاكي من هانوفر بمبلغ 5.53 مليون جنيه إسترليني.

جابريل ميركادو من ريفر بليت بمبلغ 1.87 مليون جنيه إسترليني.

بابلو سارابيا من خيتافي بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

لوسيانو فييتو إعارة من أتليتكو بمبلغ 2.55 مليون جنيه إٍترليني.

ماتياس كرانيفيتر إعارة من أتليتكو بمبلغ 1.7 مليون جنيه إٍترليني.

سالفاتوري سيريجيو إعارة من باريس سان جيرمان.

سمير نصري إعارة من مانشستر سيتي.

الراحلون

جمع إشبيلية مبلغ 72.68 مليون جنيه إسترليني نظير من رحلوا عن صفوفه خلال السوق الصيفية.

جريزجورز كريتشوفياك إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 28.56 مليون جنيه إسترليني.

كيفن جاميرو إلى أتليتكو مدريد بمبلغ 27.2 مليون جنيه إسترليني.

شيرو إيموبيلي إلى لاتسيو بمبلغ 7.23 مليون جنيه إسترليني.

فيرناندو يرونتي إلى سوانزي سيتي بمبلغ 5.02 مليون جنيه إسترليني.

كوكي إلى شالكة بمبلغ 3.4 مليون جنيه إسترليني.

ديوجو فيجيراس إلى أولمبياكوس بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

إيفر بانيجا إلى إنتر ميلان مجانا.

خوسي أنتونيو رييس إلى إسبانيول مجانا.

لويسيمي إلى ريال بلد الوليد مجانا.

بيتو إلى سبورتنج لشبونة مجانا.

خوان مونوز إلى ريال زاراجوزا إعارة.

يفين كونوبليانكا إلى شالكة إعارة.

سيبستيان كريستفورو إلى فيورنتينا إعارة.

فالنسيا

المنضمون

لم يصرف الفريق الأندلسي الكثير في السوق الصيفية واكتفى بأربعة صفقات بمجموع 8.5 مليون جنيه إسترليني.

لويس ناني من فينربهاتشة بمبلغ 7.23 مليون جنيه إسترليني.

ألفارو ميدران من ريال مدريد بمبلغ 1.28 مليون جنيه إسترليني.

مارتن مونتويا من برشلونة مجانا.

ماريو سواريز إعارة من واتفورد.

إيزيكيل جاراي من زينيت سان بيترسبرج (أجر غير معلن)

إلياكيم مانجالا من مانشستر سيتي إعارة.

منير الحدادي من برشلونة إعارة.

الراحلون

خسر فالنسيا عددا من نجومه خلال السوق الصيفية وحصد مبلغ 95.97 مليون جنيه إسترليني نظير رحيلهم.

شكودران موستافي إلى أرسنال بمبلغ 34.85 مليون جنيه إسترليني.

أندري جوميز إلى برشلونة بمبلغ 29.75 مليون جنيه إسترليني.

باكو ألكاسير إلى برشلونة بمبلغ 25.5 مليون جنيه إسترليني.

رودريجو دي بول إلى أودينيزي بمبلغ 2.55 مليون جنيه إسترليني.

أنتونيو باراجان إلى ميدلزبره بمبلغ 2.3 مليون جنيه إسترليني.

خافي فويجو إلى إسبانيول بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني.

بابلو بياتي إلى إسبانيول إعارة بمبلغ 170 ألف جنيه إسترليني.

سفيان فغولي إلى وست هام يونايتد مجانا.

لوكاس أوربان إلى جنوى مجانا.

روبرت إيبانز إعارة إلى ليجانيس.

يول رودريجيز إلى إيبار إعارة.

ألفارو نيجريدو إلى ميدلزبره إعارة.

روبن فيزو إلى غرناطة إعارة.