سقوط شبكة دعارة تقودها ربة منزل ونجلها بأسيوط

تمكن ضباط مباحث الآداب برئاسة العقيد عبد الغفار محمود رئيس المباحث من ضبط شبكة دعارة تقودها ربة منزل ونجلها بمنطقة نزلة عبد اللاه دائرة مركز أسيوط.

كان اللواء عاطف القليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط كل من، "م. ص . س" ربة منزل تقود شقة دعارة للأعمال المنافية للآداب بصحبة نجلها "ع . م. ه" بـ 200 جنيه للفرد، وضبط "ق.ع. ب" ربة منزل و"م. م .ع" سائق و"ر. م . ج" حاصلة على دبلوم و"ف . م . ح" لا يعمل، جميعهم متلبسين فى وضع الرذيلة، حيث وردت معلومات للعقيد عبد الغفار محمود تفيد تردد شباب وفتيات على شقة بمنطقة نزلة عبد اللاه للقيام بأعمال منافية للآداب، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة والتوجه إلى الشقة، وتم القبض على المتواجدين، وتم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة.