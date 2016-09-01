مقتل ربة منزل على يد مجهول داخل شقتها بالطالبية

لقيت ربة منزل حتفها على يد مجهول داخل مسكنها بمنطقة الطالبية، حيث أبلغ زوجها بالعثور عليها جثة هامدة نتيجة إصابتها بعدة طعنات، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وبالانتقال إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات، وبسؤال زوجها، أفاد أنه عاد إلى الشقة، فعثر عليها مقتولة.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خلافات تجمعها مع أشقائها بسبب زواجها دون رغبتهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.