أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تدعو العالم إلى تقديم الدعم اللازم لقطاع غزة

Google+ Print
الأمم المتحدة تدعو العالم إلى تقديم الدعم اللازم لقطاع غزة الأمم المتحدة تدعو العالم إلى تقديم الدعم اللازم لقطاع غزة

>القاهرة (أ ش أ)

دعا منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية روبرت بايبر، إلى زيادة العمل الدبلوماسى وزيادة جهود الجهات المانحة من أجل تقليل اعتماد سكان غزة على المساعدات، وزيادة احترام القانون الدولى وتسهيل عملية الإنعاش الاقتصادى وإعادة الإعمار فى قطاع غزة.

جاء ذلك فى بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" عقب الزيارة التى قام بها بايبر لقطاع غزة بمرافقة دبلوماسيين من استراليا، وبلجيكا، وكندا، والاتحاد الأوروبى وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وقال بايبر "فى مثل هذا الأسبوع قبل عامين، تنفس الفلسطينيون فى غزة الصعداء بعد انتهاء الأعمال القتالية التى استمرت 51 يوما حيث أوقعت 450ر1 ألف قتيل من المدنيين وأكثر من 11 ألف مصاب ودمار بلغ حجمه 2 مليون طن من الأنقاض"، مضيفا:" اليوم، تم إصلاح العديد من الأضرار المادية مرة أخرى، ولكن لا يزال الأفق قاتما مع استمرار العزلة المفروضة على قطاع غزة والتى تدخل عامها العاشر على التوالي".

وأضاف بايبر: "لقد استمعنا إلى دعوات متسقة من الجميع موجهة إلى المجتمع الدولى كى يبذل ما فى وسعه لتحسين الوضع فى غزة، وخاصة تجنب وقوع تصعيد آخر" موضحا "المساعدة الدولية أمر حيوي، ولكن يجب علينا أيضا الدفع من أجل تغيير سياسات عميقة ومستدامة بما فيها رفع الحصار المستمر بحيث تتمكن الخدمات الأساسية والاقتصاد من العمل بشكل كامل ولا يضطر الفلسطينيين فى غزة إلى الاعتماد على المساعدات الدولية".

وأطلع الوفد فى بيت حانون، على معاناة 65 ألف فلسطينى مهجر منذ عامين، واستمع كذلك للضحايا وعائلاتهم وما ينتظرونه من ملاحقة للمسئولين عن انتهاكات القانون الإنسانى الدولى التى وقعت أثناء الأعمال القتالية.

كما أطلعت المجموعة على أوجه الصعوبات التى تواجه المزارعين فى قطاع غزة وتحول دون عودتهم لكسب العيش كما كان فى السابق، فى ظل القيود الإسرائيلية المفروضة حاليا على الوصول إلى الأراضى واستيراد المواد الضرورية، مثل الأسمدة وأنابيب المياه، التى تعتبرها إسرائيل "ذات استخدام مزدوج" (أى مدنى أو عسكري)


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365