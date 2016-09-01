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العثور على تحفة فنية نادرة لـ بول مكارتني

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الخميس 01-09-2016 13:26

عثر سايمون وايت Simon White، ابن أخ الفنانة ومقدمة البرامج البريطانية سيلا بلاك Cilla Black، عن طريق الصدفة، على أغنية فريدة من نوعها سجلت عام 1964، وهي من أداء بلاك وتلحين الفنان البريطاني بول مكارتني Paul McCartney عضو فرقة البيتلز السابقة.

ونظراً لقيمتها العالية، قدر مختصون هذه التحفة الموسيقية النادرة بنحو 15 ألف جنيه إسترليني، وطرحت للبيع في مزاد علني.

وقال مكارتني إنه لحن هذه الأغنية بالتعاون مع جون لينون John Lenon في العام 1964، وغنتها الفنانة سيلا بلاك، وسميت "It Is for You".

وبحسب خبراء مطلعون، حلت هذه الأغنية في المرتبة العاشرة في التصنيف البريطاني للأغاني، قبل أن تُفقد لأسباب غير معروفة، وفشل محاولات عديدة آنذاك في الكشف عنها.

وقال وايت إن والده كان مغرماً بجمع أسطوانات لمعزوفات مختلفة أعجب بها، كان من بينها أسطوانة سجلت عليها هذه الأغنية وضعت في ظرف من الورق للاحتفاظ بها.

يذكر أن هذه الصدفة الجميلة حلت بعد مرور سنة على وفاة سيلا بلاك، التي توفيت عن عمر ناهز 72 عاماً، إثر اصابتها بجلطة وسقوطها في منزلها بإسبانيا في 2 أغسطس 2015.

 

 

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