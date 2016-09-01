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بالصور: نيللي كريم تتألق بمهرجان فينيسيا وتنتظر فرحة "الأوسكار"

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الخميس 01-09-2016 13:51

القاهرة_عمرو رضا

ودعت النجمة المصرية نيللي كريم شهر أغسطس بأفضل حدثين لهذا العام، أولهما المشاركة كأول فنانة عربية بعضوية لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا بمسابقة "أفاق"، والثاني اختيار أحدث أفلامها "اشتباك" ممثلا للسينما المصرية بترشيحات الأوسكار لفئة "أفضل فيلم أجنبي".
نيللي شاركت جمهورها فرحة ظهورها ضمن أعضاء لجنة التحكيم، ونشرت عدّة صور لها بإطلالة بسيطة حيث ارتدت "جامب سوت" أسود بخط أبيض رفيع وتركت شعرها مُنسدلاً مع لمسات مكياج خفيفة.
كما أعادت نشر صور لها من كواليس فيلم "اشتباك" بمجرد الاعلان عن ترشيحه من نقابة المهن التمثيلية، للمنافسة بقسم أفضل فيلم أجنبي بجائزة الأوسكار ، بعد حصوله على 8 أصوات من إجمالي 17 صوتاً، ولا يعد هذا الترشيح نهائياً، حيث لا زالت أمامها تصفية داخل الأكاديمية الأمريكية للوصول للحفل الكبير عبر القائمة المختصرة، علماً بأن الفيلم عرض بافتتاح قسم نظرة ما بمهرجان كان السينمائي، وتم اختياره ضمن أفضل 10 أفلام بالدورة الأخيرة، ويحظى بدعم خاص من نجم هوليوود توم هانكس.
يوم غير عادي مرت به النجمة نيللي كريم مع انفرادها بلقب أول ممثلة مصرية تنضم لعضوية لجان تحكيم مهرجان فينيسيا، وتفوقها على كل نجمات السينما المصرية بترشيح فيلمها اشتباك لجائزة الأوسكار .. فهل تكتمل فرحتها لتصبح أول فنانة مصرية تفوز بالتمثال الذهبي الشهير؟

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سيدتي