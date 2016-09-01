رقم قياسي لـ"وادي الذئاب" وهذه هي مفاجأة الموسم الجديد

أعلن الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار في "وادي الذئاب"، عن قراره إنتاج فيلم سينمائي خامس بعنوان "وادي الذئاب- الإنقلاب"، تدور أحداثه المثيرة حول الإنقلاب التركي الفاشل التي جرت أحداثه ليلة 15 يوليو.

وسرّب مصدر موثوق أنّ نجاتي شاشماز قرّر الإستعانة بخبراء عسكريين ليضفي واقعية ومصداقية على فيلمه المتوقع له أن يحقق أعلى إيرادات في دور الشباك.

"وادي الذئاب" من قناة D إلى قناة ستار التركية

على خط موازٍ، لن تتمكّن قناة D التركية من الاحتفاظ بسلسلة "وادي الذئاب" على شاشتها، إذ أكّدت مصادر موثوقة أنّ حق عرض الموسم الـ (11) قد ينتقل إلى قناة ستار التركية الواسعة المشاهدة، حيث تجري مفاوضات جادة بين بطله ومنتجه الفنان شاشماز وبين إدارة القناة.

ويعد "وادي الذئاب" المسلسل التركي الوحيد المستمر منذ 13 عاماً بدون انقطاع منذ انطلاق عرض موسمه الأول في شهر يناير 2003، حيث تبوأ المركز الأول يوم عرضه الأسبوعي في تركيا بدون منافسة، ما يعد حالة درامية نادرة واستثنائية.

وبتحقيق "وادي الذئاب" رقماً قياسياً باستمراره طيلة 13 عاماً وعرضه في أكثر من 50 دولة في العالم، يصعب على أي مسلسل تركي جديد أن يكسر رقمه القياسي النادر هذا في مجال الدراما التركية.

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