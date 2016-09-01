الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة .. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية ومعتدلة تنشط على محافظات الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع – بالنسبة لحالة البحر المتوسط – أن يسود طقس معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والأحمر مضطرب جدًا، فيما يرتفع الموج من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :” القاهرة 24 34 - والإسكندرية 25 31″.