ضبط طالب الثانوى المتهم بقتل زميله بالسكين بعد خروجهما من الدرس بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم، من ضبط "محمد ع ب" 16 سنة طالب بالصف الأول الثانوى، لقيامه بقتل زميله بالسكين بسبب مشاجرة بينهما سببها الفيس بوك، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة برئاسة أحمد يس مدير نيابة مركز الزقازيق وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق بلاغا، من المستشفى الجامعى بالزقازيق بوصول " هشام ع ع " طالب بالصف الثالث الإعدادى مصابا بطعن نافذ بالبطن، وتوفى متأثرا بإصابته وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بينه وبين زميله وجاره " محمد ع ب " أثناء سيرهما بالشارع بعد انتهاء حصة الدرس الخصوصى لكل منهما، وقام الأول بطعن زميله وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الجامعى.