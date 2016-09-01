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علاجات من الطبيعة.. الثوم والكركم لمحاربة التهاب عصب الأسنان

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علاجات من الطبيعة.. الثوم والكركم لمحاربة التهاب عصب الأسنان علاجات من الطبيعة.. الثوم والكركم لمحاربة التهاب عصب الأسنان

>كتبت نهى طارق

قد يعانى الكثيرون من آلام بالأسنان التى تكون فى كثير من الأحيان مزعجة، ولعل أصعب الآلام تلك الناتجة من التهاب العصب المكشوف فى الأسنان، فعند حدوث هذا الالتهاب تضغط الشعيرات الدموية الدقيقة داخل السن على اللثة، هذا بدوره يبدأ للحد من تدفق الدم إلى عصب السن ويجعل الشخص الذى يعانى منه يشعر بآلام شديدة، وهذا وفقا لما نشره موقع Dental Health Advice.

 

 

ويحدث التهاب العصب المكشوف فى الأسنان فى الأغلب لسببين:

 

تهيج بدنى: تهيج البدنى يمكن أن يشمل تسوس الأسنان، والذى يتسبب بشكل مباشر فى التهاب العصب المكشوف فى الأسنان.

 

 

تلف الأسنان: يمكن أن يحدث هذا عند محاولة عض شىء صلب، فيتسبب فى تجويف الأسنان ويضعفها، وهى من أهم الأسباب التى تؤدى إلى التهاب العصب المكشوف فى الأسنان.

 

 

وعرض الموقع أهم أعراض هذا المرض ومنها:

 

1- حساسية بسبب المشروبات الباردة والساخنة إذا لمسها العصب المكشوف.

 

2- تورم الوجه خاصة عند مضغ شىء.

 

 

ويمكن علاج هذا الأمر من خلال التالى:

 

1- الثوم: يوجد بالثوم مركب يسمى الأليسين، والذى يعطى خصائص المضادات الحيوية والمسكنات فهى تقضى على البكتيريا وتهدئ الألم.

 

2- القرنفل: يحتوى القرنفل على مسكن طبيعى قوى ومخدر يسمى الأوجينول، فهو يساعد على تخفبف الآلام بشكل كبير.

 

3- الكركم: بفضل خصائصه المطهرة وما يحتويه من مسكنات فهو يعمل على تخفيف الألم الناجم عن التهاب العصب.


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