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وفاة أحمد مسعود رئيس اتحاد جدة فى معسكر تركيا

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وفاة أحمد مسعود رئيس اتحاد جدة فى معسكر تركيا وفاة أحمد مسعود رئيس اتحاد جدة فى معسكر تركيا

أحمد مسعود رئيس نادي اتحاد جدة

توفي صباح اليوم الخميس، أحمد مسعود رئيس نادي اتحاد جدة، خلل تواجده لمعسكر تدريب فريق الكرة بتركيا.

وكتب نادى اتحاد جدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، :”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى مجلس إدارة نادى الاتحاد رئيس النادى أحمد مسعود الذى وافته المنية صباح اليوم فى تركيا”.

ولعب أحمد مسعود الذى تولى رئاسة نادى اتحاد جدة، بداية هذا الموسم بتكليف من الهيئة العامة للرياضة لمدة عام، دوراً كبيراً فى تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات أبرزها محمود عبد المنعم “كهربا” لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، والتونسى أحمد العكايشى قادماً من النجم الساحلى.

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