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أبو الغيط يتوجه إلى تونس لبحث آخر تطورات المنطقة

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أبو الغيط يتوجه إلى تونس لبحث آخر تطورات المنطقة أبو الغيط يتوجه إلى تونس لبحث آخر تطورات المنطقة

أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية – أرشيفية

يغادر أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إلى تونس في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وعدد من كبار المسئولين.

وتأتي الزيارة في إطار الزيارات الخارجية التي يقوم بها الأمين العام إلى الدول العربية، لإجراء مشاورات مع المسئولين حول التطورات الجارية في الساحة العربية، وسُبل دفع العمل العربي المشترك.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن هذه الزيارة تأتي في ضوء تسلم الجمهورية التونسية الأسبوع المقبل للرئاسة الدورية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث ستشهد الزيارة تبادل وجهات النظر حول البنود المطروحة على جدول أعمال المجلس، خاصةً ما يرتبط بالأزمات في كل من سوريا، ليبيا، اليمن، وتطورات القضية الفلسطينية، إضافةً إلى الملفات والموضوعات الأخرى ذات الأولوية.

وأوضح المتحدث، أن الأمين العام يعتزم أن يطرح في لقاءاته مع المسئولين التونسيين رؤيته لكيفية تفاعل جامعة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة مع هذه القضايا مع التأكيد على محورية دور الجامعة العربية في التعامل بشكلٍ خاص مع الأزمات العربية، ودور الأمين العام في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما سبق وأن اتفق عليه القادة العرب في هذا الصدد، بما في ذلك ما اعتمد في إطار القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في يوليو الماضي.
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