أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط نجل شقيق الشيعى حسن شحاتة بحوزته 1500 قرص مخدر فى الشرقية

Google+ Print
ضبط نجل شقيق الشيعى حسن شحاتة بحوزته 1500 قرص مخدر فى الشرقية ضبط نجل شقيق الشيعى حسن شحاتة بحوزته 1500 قرص مخدر فى الشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم ، من ضبط "جهاد ال" نجل شقيق الشيعى "حسن شحاتة" وصاحب نادى شهير بمدينة أبوكبير، وبحوزته 1500 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "جهاد ال " صاحب نادى شهير بمدينة أبوكبير، وبحوزته 1500 قرص من العقاقير المخدرة، بقصد الاتجار بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365