ضبط نجل شقيق الشيعى حسن شحاتة بحوزته 1500 قرص مخدر فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم ، من ضبط "جهاد ال" نجل شقيق الشيعى "حسن شحاتة" وصاحب نادى شهير بمدينة أبوكبير، وبحوزته 1500 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط "جهاد ال " صاحب نادى شهير بمدينة أبوكبير، وبحوزته 1500 قرص من العقاقير المخدرة، بقصد الاتجار بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.