أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

يوم سياحي في بلدة قرطبا اللبنانية

Google+ Print

الجمعة 26-08-2016 18:02

في اتجاه أعالي منطقة الجرود بقضاء جبيل، كانت رحلتنا للتعرّف إلى بلدة قرطبا اللبنانية التي ستُنظّم في سبتمبر/أيلول المقبل "مهرجان قرطبا الفني" الذي سيغنّي في الثالث منه الـ"سوبر ستار" راغب علامة، وفي الرابع الموسيقار ملحم بركات.

الرحلة كانت من تنظيم المسؤولة الإعلامية في لجنة "مهرجان قرطبا" الزميلة مي زيادة، التي دعتنا إلى جولة في معالم البلدة الأثرية والطبيعية؛ وخلالها لمسنا طيبة السكان الذين حرصوا على تقديم واجب الضيافة بما يعكس طبيعتهم. واختُتمت هذه الجولة في "نادي قرطبا" بتكريم إعلاميين وإعلاميات البلدة تقديراً لجهودهم في الترويج لبلدتهم ووضعها على خريطة السياحة اللبنانيّة. وتعرّف المدعوون أيضاً خلالها  إلى مطبخ قرطبا، أثناء المشاركة في مأدبة غداء قروية ضمّت أطباقاً تقليدية، وخبز التنور والبطاطس المطمورة والمربيات من مؤنة البلدة.
إشارة إلى أنّ برنامج "مهرجان قرطبا" لا يقتصر على الحفلين الفنيين قيد التحضير، بل كان شمل سلسلةً من النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية، وضمنها عشاء قروي جمع أهل البلدة والجوار على لقمة البركة. وكانت استُهلّت النشاطات منذ منتصف أغسطس/آب الفائت وستستمرّ حتى منتصف سبتمبر/أيلول، وهي استقطبت عدداً كبيراً من اللبنانيين من المناطق كافة قصدوا البلدة الجبليّة للمتعة بهوائها العليل ومناظرها الطبيعيّة الخلّابة. علماً بأنّها تطلّ على وادي نهر ابراهيم الأثري.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي