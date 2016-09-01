يوم سياحي في بلدة قرطبا اللبنانية

في اتجاه أعالي منطقة الجرود بقضاء جبيل، كانت رحلتنا للتعرّف إلى بلدة قرطبا اللبنانية التي ستُنظّم في سبتمبر/أيلول المقبل "مهرجان قرطبا الفني" الذي سيغنّي في الثالث منه الـ"سوبر ستار" راغب علامة، وفي الرابع الموسيقار ملحم بركات.

الرحلة كانت من تنظيم المسؤولة الإعلامية في لجنة "مهرجان قرطبا" الزميلة مي زيادة، التي دعتنا إلى جولة في معالم البلدة الأثرية والطبيعية؛ وخلالها لمسنا طيبة السكان الذين حرصوا على تقديم واجب الضيافة بما يعكس طبيعتهم. واختُتمت هذه الجولة في "نادي قرطبا" بتكريم إعلاميين وإعلاميات البلدة تقديراً لجهودهم في الترويج لبلدتهم ووضعها على خريطة السياحة اللبنانيّة. وتعرّف المدعوون أيضاً خلالها إلى مطبخ قرطبا، أثناء المشاركة في مأدبة غداء قروية ضمّت أطباقاً تقليدية، وخبز التنور والبطاطس المطمورة والمربيات من مؤنة البلدة.

إشارة إلى أنّ برنامج "مهرجان قرطبا" لا يقتصر على الحفلين الفنيين قيد التحضير، بل كان شمل سلسلةً من النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية، وضمنها عشاء قروي جمع أهل البلدة والجوار على لقمة البركة. وكانت استُهلّت النشاطات منذ منتصف أغسطس/آب الفائت وستستمرّ حتى منتصف سبتمبر/أيلول، وهي استقطبت عدداً كبيراً من اللبنانيين من المناطق كافة قصدوا البلدة الجبليّة للمتعة بهوائها العليل ومناظرها الطبيعيّة الخلّابة. علماً بأنّها تطلّ على وادي نهر ابراهيم الأثري.

