هفوات تهدّد لباقتك.. تجنّبيها

إنّ الأنثى الأنيقة هي من تجذب الأنظار إليها بصورة إيجابيّة، علماً بأنّ الأناقة ترتبط بشخصيّة المرأة، بغضّ النظر عن طبيعة عملها.

"سيدتي. نت" يطلع من خبيرة الإتيكيت السيدة "نادين ضاهر"على أبرز الهفوات التي قد نرتكبها بدون انتباه، فتدعو ضاهر إلى تجنّب:

| الوقوف على ساق واحدة، أو الاتكاء على ما حولنا من قطع أثاث أو غيرها.

| وضع اليدين في الجيبين أو خلف الظهر أو فوق الرأس أو على الخصر.

| الارتماء على المقعد بتكاسل أو الاستناد بشدّة إلى ظهره أو التأرجح عليه.

| السعال أو البصق خارج المنديل.

| التثاؤب، بدون إخفاء الفم باليد اليسرى أو بالمنديل.

| مضغ اللبان بشكل غير لائق، في أثناء التواجد في مجموعة.

| ترتيب الهندام أو تعديل "المكياج" أو خلع الحذاء تحت الطاولة، في أثناء التواجد في مجموعة.

| طقطقة الأصابع أو الهزّ المتواصل، في أثناء الاستماع للآخر.

| المغالاة في الحديث عن الذات، أو التباهي بالصفات الشخصيّة. علماً بأنّ الأنثى الذكية لا تكشف عن خبايا شخصيتها، بل تترك للآخرين متعة اكتشاف مزاياها بأنفسهم!

|الإفراط في الحديث عن سحر الرشاقة وقبح البدانة في مجلس يضمّ بدينةً قد تسيء تأويل الحديث وتعتبره تعرّضاً شخصياً لها.