"اكسسوارات" طاولات الطعام لمستك النهائية خلال الدعوات

إن الطريقة الأفضل للتواصل بين أفراد العائلة والأصدقاء تكون حول طاولة الطعام، حيث تبادل الحكايات والمشاعر والذكريات.

"سيدتي. نت" يسأل المدير العام لـ"تاناغرا" في السعودية جورج صوفيا، عن النصائح الحديثة في ترتيب المائدة، وعن عناصر التشكيلة الجديدة.

تتعدّد الأفكار الجذابة الخاصّة بجعل طاولات الطعام أنيقة، ومن أبرزها:

| تعدّ الفاكهة مصدراً كبيراً للطاقة بجانب أنها تساعد في تهيئة الضيوف لتناول الوجبة المقبلة، وهي بالطبع أكثر صحّة من المقبلات. كذلك، يمكن تقديم المشروبات الطبيعية كعصير جوز الهند بدلاً من المشروبات الغازية الضارة!

| من الضروري عرض كل العناصر المستخدمة على المائدة بشكل جذّاب، بهدف تفادي البحث في جميع أنحاء المنزل عن الأشياء الأساسية كالسكر والحليب وغيرهما.

| تفضّل كلّ أسرة طبقاً مميّزاً تقدمه للضيوف. لذا، اجعلي هذا الطبق يأخذ مكان الصدارة حين تخطّطين لأمسياتك مع العائلة والأصدقاء.

| لا تتركي المدعوين يغادرون منزلك قبل تقديم الحلويات والموالح، وذلك في أطباق أنيقة وبألوان جذّابة.

| يُفضّل استخدام زهور الكالاس البيضاء وزهور الخشخاش والجهنميات من الريف الإيطالي والورود مع مزهريات الكريستال أو الخزف الرائعة لتكتمل تفاصيل الجمال على مائدتك.

(هذه الصور مقدّمة من بوتيكي "تاناغرا" الرياض برج العلياء، و"تاناغرا" جدة شارع التحلية. وتمّ التصوير في مطعم أم شريف، بدبي).