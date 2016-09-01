3 وصفات للعناية بالخشب

تتطلّب أسطح الخشب المنزليّة عنايةً خاصةً، لتبقى لمّاعةً. ولتحقيق هذه الغاية، اتبعي الوصفات الآتية:

| اخلطي ملعقتين من زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض، ثم اغمسي جزءاً من قطعة القماش في هذا الخليط. وامسحي مكان الخدش، ثم، رشّي بضع قطرات من الخليط المذكور على قطعة من القماش، وامسحي بها الخشب.

| أفرغي كوب الماء في داخل عبوة البخّاخ، وأضيفي ربع كوب من الخلّ وبضع قطرات من الزيت العطري، ثمّ قومي بهزّ العبوّة، لخلط المزيج جيّداً. رشّي القليل من هذا الخليط على قطع الأثاث الخشب، ثمّ جفّفيها بواسطة قطعة قماش.

| اكسري حبة الجوز إلى جزأين، ادعكي مكان الخدش بشكل دائريّ، حتى يمتصّ الزيت الموجود في داخل الجوز. جفّفي مكان الخدش بقطعة من القماش الناعم، بعد دقيقتين.