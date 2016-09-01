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البرتقال في التنظيف والتدبير

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الجمعة 19-08-2016 15:10

يفيد البرتقال في أعمال تنظيف المنزل وتعطيره، وفق الآتي:

 تحضير منظّف فعّال: تُمزج قشور البرتقال مع قليل من الماء والخلّ وسائل غسل الأطباق، في زجاجة رذاذ. ثم، يُرشّ هذا الخليط على الـ"اكسسوارات" المنزلية، لتلميعها.
 التخلّص من روائح الأحذية الكريهة: تُوضع قشور البرتقال في زوجي الحذاء لليلة كاملة، لنتيجة مرضية.
تعطير المنزل: تُخلط قشور البرتقال والليمون الحامض وأعواد القرفة والقرنفل في قدر مملوء بالماء، وتوضع الأخيرة على نار هادئة، حتى تغلي وتنتشر رائحة زكيّة في المكان.
 تنظيف الحوض: تُضاف قشور البرتقال إلى وعاء، ويُسكب بعض الماء الدافئ عليه، من ثم يفرك الصنبور بهذا الخليط.
تنظيف دواخل الـ"مايكروويف": تُوزّع قشور البرتقال في قدر مملوء بالماء ومناسب للـ"مايكروويف"، وتوضع القدر في دواخل الأخير الذي يشغّل لمدّة خمس دقائق.

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سيدتي