البرتقال في التنظيف والتدبير

يفيد البرتقال في أعمال تنظيف المنزل وتعطيره، وفق الآتي:

تحضير منظّف فعّال: تُمزج قشور البرتقال مع قليل من الماء والخلّ وسائل غسل الأطباق، في زجاجة رذاذ. ثم، يُرشّ هذا الخليط على الـ"اكسسوارات" المنزلية، لتلميعها.

التخلّص من روائح الأحذية الكريهة: تُوضع قشور البرتقال في زوجي الحذاء لليلة كاملة، لنتيجة مرضية.

تعطير المنزل: تُخلط قشور البرتقال والليمون الحامض وأعواد القرفة والقرنفل في قدر مملوء بالماء، وتوضع الأخيرة على نار هادئة، حتى تغلي وتنتشر رائحة زكيّة في المكان.

تنظيف الحوض: تُضاف قشور البرتقال إلى وعاء، ويُسكب بعض الماء الدافئ عليه، من ثم يفرك الصنبور بهذا الخليط.

تنظيف دواخل الـ"مايكروويف": تُوزّع قشور البرتقال في قدر مملوء بالماء ومناسب للـ"مايكروويف"، وتوضع القدر في دواخل الأخير الذي يشغّل لمدّة خمس دقائق.