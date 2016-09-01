أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

نتائج زيت الزيتون في التدبير مذهلة

Google+ Print

السبت 20-08-2016 18:51

لا تخلو المنازل من عبوات زيت الزيتون باعتباره مكوناً أساسياً في الطهي، علماً بأن فوائده لا تقتصر على إعداد الوجبات، بل تمتدّ حتى التدبير المنزلي، وفق الآتي:

*تلميع الأخشاب: يُضاف نصف كوب من زيت الزيتون إلى وعاء بلاستيكي، ويخلط مع ربع كوب من عصير الليمون الحامض. ثمّ، يرشّ هذا الخليط، بواسطة بخّاخ على الأثاث. ثم، يُمسح الأخير بعد دقائق، بواسطة قطعة من القماش الجافّ، لنتجية مرضية. إشارة إلى أنّ زيت الزيتون يغذّي الخشب ويقيه من الجفاف.
* تنعيم مفاصل الأبواب: يُصبّ القليل من زيت الزيتون في عبوة، ويُسكب مباشرةً على مفصل الباب، ثم تُجفّف آثاره بمسحها بواسطة قطعة من القماش.
* إزالة الملصقات: تُغمس قطعة قماش بالزيت ويُمسح بها الملصق برفق لمرّات عدة، ما يسهل إزالتها.
*تلميع أواني الـ"ستانلس ستيل": يوضع القليل من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة، وتُمسح بها الآنية بحركات دائرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي