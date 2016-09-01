نتائج زيت الزيتون في التدبير مذهلة

لا تخلو المنازل من عبوات زيت الزيتون باعتباره مكوناً أساسياً في الطهي، علماً بأن فوائده لا تقتصر على إعداد الوجبات، بل تمتدّ حتى التدبير المنزلي، وفق الآتي:

*تلميع الأخشاب: يُضاف نصف كوب من زيت الزيتون إلى وعاء بلاستيكي، ويخلط مع ربع كوب من عصير الليمون الحامض. ثمّ، يرشّ هذا الخليط، بواسطة بخّاخ على الأثاث. ثم، يُمسح الأخير بعد دقائق، بواسطة قطعة من القماش الجافّ، لنتجية مرضية. إشارة إلى أنّ زيت الزيتون يغذّي الخشب ويقيه من الجفاف.

* تنعيم مفاصل الأبواب: يُصبّ القليل من زيت الزيتون في عبوة، ويُسكب مباشرةً على مفصل الباب، ثم تُجفّف آثاره بمسحها بواسطة قطعة من القماش.

* إزالة الملصقات: تُغمس قطعة قماش بالزيت ويُمسح بها الملصق برفق لمرّات عدة، ما يسهل إزالتها.

*تلميع أواني الـ"ستانلس ستيل": يوضع القليل من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة، وتُمسح بها الآنية بحركات دائرية.