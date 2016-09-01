أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

5 استعمالات للـ"أسيتون" في التنظيف

Google+ Print

الثلاثاء 23-08-2016 17:48

يحوي مزيل طلاء الأظافر (الأسيتون) مادةً مطهّرةً. لذا، يفيد استخدامه في تعقيم وتنظيف المنزل وفق الآتي:

* تنظيف الحذاء البيضاء: تُبلّل قطعة من القماش بقليل من الـ"أسيتون"، ويُمسح بها الحذاء الأبيض لتختفي الأوساخ العالقة عليه، ثم يُجفّف الحذاء بمنشفةٍ جافّة.
* إزالة بقع الحبر عن الجدران: تُضاف بضع قطرات من الـ"أسيتون"، على قطعة القطن. وتُمسح خربشات الحبر بها وفق حركات دائرية.
* تعقيم مقصّ الأظافر: يُفرك مقصّ الأظافر جيداً بواسطة قطنة مبلّلة بمزيل طلاء الأظافر، وتكرّر هذه العمليّة مرّات عدة لتعقيمه جيداً.
* نزع آثار الملصقات: تُرشّ بضع قطرات من الـ"أسيتون" على الملصقات، فتذوب المادة اللاصقة عليه بسهولة.
* تنظيف الأرضيات: يساعد الـ"أسيتون" على إزالة آثار الأقدام والأتربة بسهولة عن الأرضيات باستثناء تلك المصنوعة من الخشب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي