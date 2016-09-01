5 استعمالات للـ"أسيتون" في التنظيف

يحوي مزيل طلاء الأظافر (الأسيتون) مادةً مطهّرةً. لذا، يفيد استخدامه في تعقيم وتنظيف المنزل وفق الآتي:

* تنظيف الحذاء البيضاء: تُبلّل قطعة من القماش بقليل من الـ"أسيتون"، ويُمسح بها الحذاء الأبيض لتختفي الأوساخ العالقة عليه، ثم يُجفّف الحذاء بمنشفةٍ جافّة.

* إزالة بقع الحبر عن الجدران: تُضاف بضع قطرات من الـ"أسيتون"، على قطعة القطن. وتُمسح خربشات الحبر بها وفق حركات دائرية.

* تعقيم مقصّ الأظافر: يُفرك مقصّ الأظافر جيداً بواسطة قطنة مبلّلة بمزيل طلاء الأظافر، وتكرّر هذه العمليّة مرّات عدة لتعقيمه جيداً.

* نزع آثار الملصقات: تُرشّ بضع قطرات من الـ"أسيتون" على الملصقات، فتذوب المادة اللاصقة عليه بسهولة.

* تنظيف الأرضيات: يساعد الـ"أسيتون" على إزالة آثار الأقدام والأتربة بسهولة عن الأرضيات باستثناء تلك المصنوعة من الخشب.