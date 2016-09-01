أخطاء تجنبيها في المطبخ

يرتكب العديد من السيدات أخطاءً جمّة في المطبخ، خصوصاً أثناء الطهي. وفي هذا الإطار، يلفت "سيدتي. نت" انتباه الطاهيات إلى ضرورة تجنّب الآتي:

* استخدام أدوات الطهي نفسها للأكل المطهي وذلك النيء.

* وضع أدوات الطهي الخشب في غسّالة الأطباق، منعاً من تشقّقها.

* تكديس الأطعمة في داخل الثلّاجة، ممّا يعرضها للتلف بشكل أسرع. في هذا الإطار، يفضّل ترك مساحة في داخل الثلاجة لتوزيع الهواء، فضلاً عن الامتناع عن حفظ الطعام في الثلّاجة وهو ساخن، ما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخلها، وبالتالي يحفّز نموّ البكتيريا في الطعام ويعرّض للإصابة بالتسمّم الغذائي.

* الإغفال عن تنظيف إسفنجة المطبخ بشكل متواصل. ويجب نقع الأخيرة في وعاء مليء بالماء الدافئ المضاف إليه كوب من الكلور الأبيض، لتطهيرها.

* طهي اللحوم بعد إخراجها من الثلاجة مباشرةً، أو تذويبها باستخدام الـ"مايكرويف" في حال الاستعجال.

* غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أثناء إعداد الطعام، خصوصاً بعد تقطيع اللحوم وقبل فرم الخضراوات.

*استخدام الملاعق الخشب في تحريك الطعام في أواني الـ"تيفال"، ما قد يؤدي إلى خدشها. ومن الضروري الامتناع عن وضع أواني الـ"تيفال" تحت الماء البارد، وهي ساخنة، أو غسلها بالمساحيق القويّة، مثل الكلور. بالمقابل، يُستحسن لهذه الغاية استعمال الصابون العادي والغسل بالماء الدافئ.