أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

أخطاء تجنبيها في المطبخ

Google+ Print

الجمعة 26-08-2016 13:44

يرتكب العديد من السيدات أخطاءً جمّة في المطبخ، خصوصاً أثناء الطهي. وفي هذا الإطار، يلفت "سيدتي. نت" انتباه الطاهيات إلى ضرورة تجنّب الآتي:

* استخدام أدوات الطهي نفسها للأكل المطهي وذلك النيء.
* وضع أدوات الطهي الخشب في غسّالة الأطباق، منعاً من تشقّقها.
* تكديس الأطعمة في داخل الثلّاجة، ممّا يعرضها للتلف بشكل أسرع. في هذا الإطار، يفضّل ترك مساحة في داخل الثلاجة لتوزيع الهواء، فضلاً عن الامتناع عن حفظ الطعام في الثلّاجة وهو ساخن، ما يؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخلها، وبالتالي يحفّز نموّ البكتيريا في الطعام ويعرّض للإصابة بالتسمّم الغذائي.
* الإغفال عن تنظيف إسفنجة المطبخ بشكل متواصل. ويجب نقع الأخيرة في وعاء مليء بالماء الدافئ المضاف إليه كوب من الكلور الأبيض، لتطهيرها.
* طهي اللحوم بعد إخراجها من الثلاجة مباشرةً، أو تذويبها باستخدام الـ"مايكرويف" في حال الاستعجال.
* غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أثناء إعداد الطعام، خصوصاً بعد تقطيع اللحوم وقبل فرم الخضراوات.
*استخدام الملاعق الخشب في تحريك الطعام في أواني الـ"تيفال"، ما قد يؤدي إلى خدشها. ومن الضروري الامتناع عن وضع أواني الـ"تيفال" تحت الماء البارد، وهي ساخنة، أو غسلها بالمساحيق القويّة، مثل الكلور. بالمقابل، يُستحسن لهذه الغاية استعمال الصابون العادي والغسل بالماء الدافئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي