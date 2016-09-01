5 وصفات طبيعية لطرد النمل

لست بحاجة إلى المبيدات الحشرية للتخلّص من النمل الذي يهاجم منزلك، خصوصاً المطبخ. "سيدتي. نت" يقدم، في ما يأتي، خمس وصفات طبيعيّة لإنجاز المهمّة، هي:

1- يُخلط بضع قطرات من زيت الخزامى مع القليل من الكحول، ثم يوضع المزيج في زجاجة رذاذ ليصبح جاهزاً للرشّ مكان تجمّع النمل.

2- يُرشّ القليل من الخلّ الأبيض المخفّف بالماء، على حواف النوافذ والأبواب.

3- يُوضع تفل القهوة بالقرب من الثقوب الظاهرة.

4- تُضاف ملعقتان من سائل صابون اليدين إلى كوب من الماء، ثم يرشّ الخليط في أماكن مرور النمل.

5- يُوزّع قشر الخيار الطازج في أماكن تواجد النمل.