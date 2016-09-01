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5 وصفات طبيعية لطرد النمل

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السبت 27-08-2016 17:10

لست بحاجة إلى المبيدات الحشرية للتخلّص من النمل الذي يهاجم منزلك، خصوصاً المطبخ. "سيدتي. نت" يقدم، في ما يأتي، خمس وصفات طبيعيّة لإنجاز المهمّة، هي:

1- يُخلط بضع قطرات من زيت الخزامى مع القليل من الكحول، ثم يوضع المزيج في زجاجة رذاذ ليصبح جاهزاً للرشّ مكان تجمّع النمل.
2- يُرشّ القليل من الخلّ الأبيض المخفّف بالماء، على حواف النوافذ والأبواب.
3- يُوضع تفل القهوة بالقرب من الثقوب الظاهرة.
4- تُضاف ملعقتان من سائل صابون اليدين إلى كوب من الماء، ثم يرشّ الخليط في أماكن مرور النمل.
5- يُوزّع قشر الخيار الطازج في أماكن تواجد النمل.

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سيدتي