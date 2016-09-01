أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"سيدتي نت" تنفرد بمشاركة رابح صقر في حفلة محمد عبده في الرياض

Google+ Print

الأربعاء 31-08-2016 19:07

كشفت مصادر "سيدتي نت" أنّ الفنان رابح صقر سيشارك الفنان محمد عبده في الحفل الذي سيحييه في الرياض يوم 23 سبتمبر، بعد أن أبدى الصقر قبوله بمشاركة فنان العرب وفي مناسبة وطنية، بالإضافة إلى أنها في الرياض.
واستكمالاً لما انفردت به "سيدتي نت" يوم أمس بإقامة حفل غنائي في الرياض وجدة لفنان العرب، تؤكد مصادرنا أن محمد عبده سيغني مزيجاً من الأغاني، ولن تكون محصورة على الأغاني الوطنية، وسيقدم مفاجأة للجمهور بإطلاق أغنية وطنية جديدة سيغنيها لأول مرة خلال الحفل.
يذكر أن آخر حفلة أحياها الفنان رابح صقر في الرياض كانت قبل 30 سنة، وسيشارك فنان العرب على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي