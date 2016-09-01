"سيدتي نت" تنفرد بمشاركة رابح صقر في حفلة محمد عبده في الرياض

كشفت مصادر "سيدتي نت" أنّ الفنان رابح صقر سيشارك الفنان محمد عبده في الحفل الذي سيحييه في الرياض يوم 23 سبتمبر، بعد أن أبدى الصقر قبوله بمشاركة فنان العرب وفي مناسبة وطنية، بالإضافة إلى أنها في الرياض.

واستكمالاً لما انفردت به "سيدتي نت" يوم أمس بإقامة حفل غنائي في الرياض وجدة لفنان العرب، تؤكد مصادرنا أن محمد عبده سيغني مزيجاً من الأغاني، ولن تكون محصورة على الأغاني الوطنية، وسيقدم مفاجأة للجمهور بإطلاق أغنية وطنية جديدة سيغنيها لأول مرة خلال الحفل.

يذكر أن آخر حفلة أحياها الفنان رابح صقر في الرياض كانت قبل 30 سنة، وسيشارك فنان العرب على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.