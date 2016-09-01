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الري: استرداد 20 ألف متر من أراضي الدولة على حرم النيل

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الري: استرداد 20 ألف متر من أراضي الدولة على حرم النيل الري: استرداد 20 ألف متر من أراضي الدولة على حرم النيل

وزير الري الدكتور محمد عبداالعاطي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي ، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة ممثلة في قطاع حماية النيل، قامت بتنفيذ حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على فرع رشيد بناحية قرية شابور- مركز كوم حمادة- محافظة البحيرة، وتم تنفيذ 25 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة على مساحة 20000 متر مسطح، منها قاعة أفراح وكافيتريات مقامة بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984.

وأضاف «عبدالعاطي» في بيانٍ له، الخميس، أن هذه الحملة واحدة من أكبر حملات الإزالة وإجمالي الإزالات التي تم تنفيذها منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بلغت حتى الآن 11047 إزالة.

وأوضح أنه تم، الأربعاء، تنفيذ حزمة من الإزالات بلغت 57 إزالة في عدد من المحافظات شملت محافظات الجيزة، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان.

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