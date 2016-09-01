وزير الإسكان من «العاصمة الإدارية»: «المقاولون العرب تنتهي من تشطيب أول عمارة»

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الشركات العاملة فى مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة «تسابق الزمن بهدف الإنجاز»، وإن شركة المقاولون العرب انتهت من بناء أول عمارة به وبدأت أعمال التشطيبات الداخلية لها، كما أن شركة طلعت مصطفى انتهت من بناء حوائط عدد من الوحدات السكنية فى العمارات المختلفة لبدء أعمال التشطيب، وشركتى كونكورد وبتروجيت قطعتا شوطاً كبيراً فى أعمال تنفيذ العمارات المُسندة إليهما.

وزار الوزير، عقب ختام جولة تفقدية استمرت نحو ٦ ساعات شملت مدينتى الشروق وبدر، العاصمة الإدارية الجديدة لتفقد أعمال البنية الأساسية والحى السكنى، يرافقه المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، كما زار عددا من المواقع للشركات المختلفة التى تتولى تنفيذ الحى السكنى، وتفقد موقع الحى الحكومى، حيث انتهت وزارة الإسكان من تمهيد جميع الطرق لتتولى الشركة الصينية البدء فى تنفيذ 18 وزارة خلال الأيام المقبلة، كما تتم أعمال توصيل المرافق المختلفة بموقع الحى الحكومى.

وعقب جولة الوزير التفقدية لمدينة الشروق، انتقل لمدينة بدر للقيام بجولة زار خلالها مشروعى الإسكان المتوسط «دار مصر» و«الاجتماعى»، يرافقه مصطفى فهمى، رئيس جهاز المدينة، وقال «مدبولى»: «يتم تنفيذ 528 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع (دار مصر) للإسكان المتوسط بالمدينة، والانتهاء من تنفيذ 144 وحدة منها، بينما سيتم الانتهاء من 384 وحدة أخرى نهاية أكتوبر المقبل، فيما تم الانتهاء من تنفيذ المرافق الرئيسية بالكامل (مياه – صرف – رى)، وكذلك الشبكات الرئيسية والفرعية للغاز الطبيعى بالكامل والتركيبات الخارجية لـ5 عمارات، وسيتم الانتهاء من كل أعمال التركيبات الخارجية لباقى العمارات نهاية سبتمبر الجارى».

وأضاف: «تم الانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية للكهرباء، وتركيب الأكشاك والمحولات، و40 % من أعمال الإنارة، وسيتم الانتهاء من باقى الأعمال نهاية سبتمبر الجارى، كما تم الانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية والفرعية للتليفونات بالكامل، وسيتم الانتهاء من باقى أعمال الربط نهاية الشهر الجارى»، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال السور بالمرحلة الأولى بنسبة 95 %، ويجرى تنفيذ أعمال الطرق الأسفلتية وأعمال تنسيق الموقع بالأرصفة، وسيتم الانتهاء من كل أعمال تنسيق الموقع نهاية أكتوبر المقبل.

وحول موقف الخدمات بالمرحلة الأولى بـ«دار مصر»، أوضح «مدبولى» أنه يجرى تنفيذ سوق تجارية، ومسجد- سيتم الانتهاء من تنفيذه منتصف أكتوبر المقبل- كما يجرى استكمال إجراءات طرح أراضى الخدمات، وتشمل سوقاً تجارية، ومدرسة، ومركزاً طبياً، وحضانة.

وانتقل الوزير لموقع الإسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4200 وحدة (175 عمارة)، وسيتم الانتهاء من تنفيذ 936 وحدة أخرى (39 عمارة) نهاية سبتمبر الجارى، وتنفيذ 720 وحدة (30 عمارة) نهاية ديسمبر المقبل.

وبشأن موقف تنفيذ المرافق المختلفة بالمشروع، أكد المهندس مصطفى فهمى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرافق الرئيسية بالكامل (مياه – صرف – رى)، وسيتم الانتهاء من التركيبات الداخلية لـ30 عمارة منتصف أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من 80 % من الشبكة الرئيسية والفرعية للغاز الطبيعى، ومن التركيبات الخارجية لـ114 عمارة (2736 وحدة)، ومن المقرر الانتهاء من التركيبات الخارجية لـ100 عمارة (2400 وحدة) منتصف أكتوبر المقبل، و30 عمارة (720 وحدة) منتصف يناير المقبل.

وأضاف: «تم الانتهاء من 75 % من شبكات الكهرباء الرئيسية والفرعية والإنارة، وسيتم الانتهاء من باقى الأعمال منتصف أكتوبر المقبل، كما تم تركيب عدادات مسبوقة الدفع لـ750 وحدة سكنية»، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من 70 % من شبكات التليفونات الرئيسية والفرعية، وباقى الأعمال منتصف أكتوبر المقبل، إضافة للانتهاء من 65 % من شبكات الطرق والأرصفة، ومن المقرر الانتهاء منها منتصف نوفمبر المقبل.

وتوجه أحد المواطنين إلى وزير الإسكان وقدم له الشكر على أعمال التطوير، قائلاً: «والله كأننا ساكنين فى مارينا.. عمار يا مصر.. الناس شغالة 24 ساعة».