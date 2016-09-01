طائرات التحالف تستهدف معسكر التموين العسكري غربي صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربي، قبل فجر اليوم، مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت معسكر التموين العسكري فى شارع الستين بمنطقة عصر، غرب العاصمة ودمرت محطة التموين المجاورة له واندلعت حرائق كبيرة فى المكان.

واستهدفت الطائرات معسكر ألوية الصواريخ بجبل فج عطان جنوب غرب العاصمة، وجسرًا فى منطقة العرقوب يربط بين محافظة المحويت غرب العاصمة صنعاء بمحافظة الحديدة المجاورة لها غرب اليمن، وسمع دوى 5 انفجارات قوية فى الأماكن المستهدفة وسط تحليق للطائرات.

أ ش أ