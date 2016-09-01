بالصور.. تخصيص 1.2 مليون جنيه لتركيب علامات إرشادية على طرق الوادي الجديد



> مراسل «ONA»:

قال المهندس عبد الواحد عسوى السيد، وكيل وزارة النقل بفرع الهيئة العامة الطرق والكباري بالوادي الجديد، إنَّه تم تركيب علامات إرشاديه وتحذيريه وتنظيميه وكيلو متريه على طريق الداخلة الفرافرة من مدينه موط إلى مدينه الفرافرة بتكلفه مليون جنيه​.

وأضاف عسوي في بيانٍ له، الخميس، أنَّه تم تركيب علامات كيلو متريه على طريق بغداد الأقصر ابتداءً من كمين الأقصر وحتى الكيلو 90 بتكلفه 100 ألف جنيه وجارى تخطيط منحنيات النقب بطول 7 كم بتكلفه تقديريه 150 ألف جنيه.

وتابع:” يتم عمل تلك المشروعات من الجهود الذاتيه للهيئه العامه للطرق والكبارى بوزارة النقل”.