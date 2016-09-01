استمرار فتح معبر رفح لعبور الحجاج الفلسطينيين للأراضى السعودية

تواصل لليوم الثالث على التوالى السلطات الأمنية فتح أبواب معبر رفح مع قطاع غزة أمام حركة عبور الحجاج الفلسطينيين القادمين من القطاع لمطار القاهرة ومنه للأراضى السعودية.

وأعلن مصدر مسئول فى معبر رفح، في تصريح له الخميس،أن إجمالى عدد العابرين من الحجاج الفلسطينيين فى اليومين الماضيين 1500 حاج، مشيرا إلى أنه يتم استقبال الحجاج الفلسطينيين بتنسيق مشترك بين الجهات المختصة فى الجانبين المصرى والفلسطينى، وأنه وصلت للجانب المصرى مسبقا كشوف بأسماء من سيعبر من الحجاج، لافتا إلى أن فتح المعبر تم تشغيله من جانب واحد للقادمين من قطاع غزة من الحجاج فقط.

وأشار المصدر إلى أن الحجاج حال مغادرتهم معبر رفح تقلهم حافلات خاصة لمطار القاهرة ومنه يستكملون سفرهم جوا للأراضى السعودية، موضحا أن وفدا من السفارة الفلسطينية بالقاهرة متواجد بساحة المعبر من الجانب المصرى للإشراف والمتابعة لعمليات وصول الحجاج وتأمين نقلهم والوقوف على احتياجاتهم العاجلة، مضيفا أنه تم توفير أطقم إضافية من العاملين لسرعة إنهاء الإجراءات، وتوفير أطقم طبية وسيارات إسعاف تحت الطلب تحسبا لأى طارئ.

من جانبه، قال مصدر أمنى، إنه تم نشر قوات أمنية حول ساحة المعبر لتأمينه، فضلا عن توفير أطقم ودوريات حراسات لمرافقة حافلات نقل الحجاج لتأمينها وتسهيل مرورهم عبر الطريق الدولى العريش.