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مصرع وإصابة 14 شخصًا في 4 حوادث متفرقة بالوادي الجديد‎

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مصرع وإصابة 14 شخصًا في 4 حوادث متفرقة بالوادي الجديد‎ مصرع وإصابة 14 شخصًا في 4 حوادث متفرقة بالوادي الجديد‎

طرق بالوادي الجديد

مراسل «ONA»:

وقعت 4 حوادث مرورية متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، أدت إلى مصرع شخصين وإصابة نحو 12 آخرين.

وتلقي اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوقوع 4 حوادث متفرقة بمركزي الخارجة والداخلة.

وتبين من التحريات الأولية إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بطريق الخارجة أسيوط ،وإصابة شخصين آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بنفس الطريق، وإصابة شابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين، بجوار مصنع التمور بمدينة الخارجة ،ومصرع «حسام أحمد ميلاد» (16  سنة)، وإصابة «أحمد دسوقي كمال» (22 سنة) في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق موط – غرب الموهوب بمركز الداخلة .

وتم نقل جميع مصابي طريق «الخارجة – أسيوط» إلي مستشفي الجامعة بمدينة أسيوط ومصاب حادث مجمع التمور بمدينة الخارجة إلي مستشفي الخارجة العام، ومصاب ومتوفي حادث قرية غرب الموهوب الي مستشفي الداخلة المركزي ، وتم تحرير 4 محاضر لهذه الحوادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .‏

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أونا

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