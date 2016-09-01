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نقيب الصيادين بالسويس: عودة الصيد بخليج السويس 15 سبتمبر

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نقيب الصيادين بالسويس: عودة الصيد بخليج السويس 15 سبتمبر نقيب الصيادين بالسويس: عودة الصيد بخليج السويس 15 سبتمبر

> السويس - سيد نون

قال بكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس، إن عودة موسم الصيد بخليج السويس سيحدث يوم 15 سبتمبر وليس اليوم الأول من سبتمبر.

 

وأكد بكرى أبو الحسن لـ"اليوم السابع"، أن بعض الصيادين تقدموا بطلب إلى هيئة الثروة السمكية من أجل عودة الصيد ابتداء من الأول من سبتمبر كما حدث العام الماضى ولكن قوبل بالرفض وتم إبلاغ الجميع أن هيئه الثروة السمكية ملتزمة بما أعلنته من قبل بعودة الصيد يوم 15 سبتمبر.

 

وأوضح أبوالحسن، أن السبب وراء صدور قرار هيئة الثروة السمكية هو المحافظة على ذريعة الأسماك بالخليج والبيئة البحرية بخليج السويس.

 

ويتوقف موسم الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر كل عام ابتداء من شهر مايو حتى الأول من سبتمبر من أجل الحفاظ على ذريعة الأسماك وتنمية الثروة السمكية بخليج السويس.


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