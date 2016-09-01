عصام عبد الفتاح لـ ' كلام في الجون ' : أختلف مع أبو ريدة في قراره.. وهذا سبب الأزمة مع الغندور

يختلف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد مع رئيسه هاني أبو ريدة في قرار عدم منح الإشراف على أي من لجان الجبلاية لأعضائها.

وكان أبو ريدة قد أكد فور فوزه بمقعد رئاسة اتحاد الكرة أنه لن يعطي أي من أعضاء الإدارة مهمة الإشراف على اللجان التابعة للجبلاية.

وتحدث عبد الفتاح للبرنامج الإذاعي "كلام في الجون" قائلا:"هناك بعض اللجان تحتاج لإشراف من أعضاء مجلس الإدارة مثل لجنة الحكام".

وأكمل"سأتحدث مع أبو ريدة والقرار الأفضل سنصل له سويا في النهاية".

وبسؤاله عن هل يعتمد على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أجاب"كل رؤساء اللجان قدموا استقالتهم ويوم الأحد سنبدأ إعادة الهيكلة".

وأردف"أحب أن أؤكد أن خلافي مع الغندور ليس شخصي ولكنه إداري بسبب اختلاف طريقة كل منا في الإدارة".