أخبار عاجلة

بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عصام عبد الفتاح لـ ' كلام في الجون ' : أختلف مع أبو ريدة في قراره.. وهذا سبب الأزمة مع الغندور

Google+ Print
عصام عبد الفتاح لـ ' كلام في الجون ' : أختلف مع أبو ريدة في قراره.. وهذا سبب الأزمة مع الغندور عصام عبد الفتاح لـ ' كلام في الجون ' : أختلف مع أبو ريدة في قراره.. وهذا سبب الأزمة مع الغندور

يختلف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد مع رئيسه هاني أبو ريدة في قرار عدم منح الإشراف على أي من لجان الجبلاية لأعضائها.

وكان أبو ريدة قد أكد فور فوزه بمقعد رئاسة اتحاد الكرة أنه لن يعطي أي من أعضاء الإدارة مهمة الإشراف على اللجان التابعة للجبلاية.

وتحدث عبد الفتاح للبرنامج الإذاعي "كلام في الجون" قائلا:"هناك بعض اللجان تحتاج لإشراف من أعضاء مجلس الإدارة مثل لجنة الحكام".

وأكمل"سأتحدث مع أبو ريدة والقرار الأفضل سنصل له سويا في النهاية".

وبسؤاله عن هل يعتمد على جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أجاب"كل رؤساء اللجان قدموا استقالتهم ويوم الأحد سنبدأ إعادة الهيكلة".

وأردف"أحب أن أؤكد أن خلافي مع الغندور ليس شخصي ولكنه إداري بسبب اختلاف طريقة كل منا في الإدارة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع